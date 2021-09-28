Коронавирус сократит среднюю продолжительность человеческой жизни на 10 лет

НУР-СУЛТАН, 28 сен - Sputnik. Ученые предсказывают сокращение средней продолжительности человеческой жизни примерно на 10 лет из-за появления коронавируса.



"Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус - одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается… У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет", - говорит РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.



Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается. Но за два года пандемии вирус если и ослабел, то совсем незаметно.



"В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше...", - добавила Баранова.



По словам эксперта, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить.