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Казахстан запустит новые международные авиарейсы

Просмотров:472 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Казахстан запустит новые международные авиарейсы
Фото из открытых источников
В ближайшее время в Казахстане откроются новые авиарейсы по международным направлениям, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом в эксклюзивном интервью Kazinform рассказала заместитель председателя комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева.

По информации зампредседателя, впервые с 15 октября планируется открытие авиарейса Алматы-Доха (Катар). На межведомственной комиссии был поддержан вопрос открытия международных прямых рейсов в Италию, и возобновляется рейс в Чехию.

«Также планируется запустить новые рейсы в Кувейт, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку. Увеличим количество действующих рейсов — в Турцию, ОАЭ, Германию, Венгрию, Польшу. Возобновим рейсы в Азербайджан», — сообщила Салтанат Томпиева.

Спикер напомнила, что с 9 октября возобновляются ежедневные рейсы на Мальдивы.

«С осенне-зимней навигации, думаем, что поэтапно рынок должен восстановиться. Планы по открытию рейсов в целом большие», — добавила она.

По словам Томпиевой, из-за пандемии международный рынок авиаперевозок в стране восстановлен пока на 50%.


Источник: newtimes.kz
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