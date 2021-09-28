Казахстан запустит новые международные авиарейсы

В ближайшее время в Казахстане откроются новые авиарейсы по международным направлениям, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом в эксклюзивном интервью Kazinform рассказала заместитель председателя комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева.



По информации зампредседателя, впервые с 15 октября планируется открытие авиарейса Алматы-Доха (Катар). На межведомственной комиссии был поддержан вопрос открытия международных прямых рейсов в Италию, и возобновляется рейс в Чехию.



«Также планируется запустить новые рейсы в Кувейт, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку. Увеличим количество действующих рейсов — в Турцию, ОАЭ, Германию, Венгрию, Польшу. Возобновим рейсы в Азербайджан», — сообщила Салтанат Томпиева.



Спикер напомнила, что с 9 октября возобновляются ежедневные рейсы на Мальдивы.



«С осенне-зимней навигации, думаем, что поэтапно рынок должен восстановиться. Планы по открытию рейсов в целом большие», — добавила она.



По словам Томпиевой, из-за пандемии международный рынок авиаперевозок в стране восстановлен пока на 50%.