Вакцинированным «Спутник V» с ноября запретят въезд в США

На прошлой неделе США объявили, что скоро откроют свои двери для привитых от коронавируса иностранцев, но новые правила, вступающие в силу в ноябре, исключают тех, кто получил две дозы российской вакцины «Спутник V», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на The Washington Post.



Новые правила требуют, чтобы желающие въехать в Штаты, были вакцинированы прививками, одобренными для экстренного применения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ. Сюда входят вакцины, произведенные Pfizer и Moderna, а также китайского производства Sinopharm и Sinovac.



«Спутник V» — вакцина против аденовируса, разработанная Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, еще не одобрена ВОЗ.



«Взаимное признание вакцин — проблема этого года. Ряд компаний «Большой фармы» в целях конкурентного соперничества, намеренно пытаются ограничить российскую вакцину и поглотить рынки», — заявил на конференции во Владивостоке глава РФПИ Кирилл Дмитриев.



В Соединенных Штатах не было общих ограничений на поездки из России до этого объявления. Все туристы, у которых был отрицательный результат на коронавирус, могли быть допущены в соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний. Это изменится в ноябре, когда двери откроются для миллионов путешественников из Европы и других стран.



Новые правила США коснутся не только россиян. По данным Глобального центра инноваций в области здравоохранения при университете Дьюка, во всем мире было закуплено около 448 млн доз «Спутник V», многие из которых были отправлены в страны с низким уровнем доходов.



«Россия упустила возможность использовать эту вакцину в качестве дипломатического инструмента»,— заявила профессор университета Содружества Вирджинии, отслеживающая состояние здоровья населения в России Джудит Твигг, сославшись на производственные проблемы вокруг данной вакцины.



По словам старшего научного сотрудника Московского центра Карнеги Александра Габуева, хотя «Спутник V» обеспечивает более надежную защиту, чем вакцины, поддерживаемые Китаем, роль России как экспортера была серьезно ограничена из-за производственных проблем, и Китай стал более надежным партнером.