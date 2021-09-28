Дизтопливо на АЗС Казахстана снова подорожает

На АЗС Казахстана вырастут цены на дизтопливо. Об этом сообщили в пресс-службе QazaqOil, передает LS
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По информации ведомства, диспаритет цен на дизельное топливо с соседними странами фактически привел к перетокам, когда транзитные грузовые фуры заправляют на территории Казахстана по 1 тыс. и более литров за одну заправку.
Кроме того, в октябре на плановый ремонт останавливается Павлодарский нефтехимический завод.
"Вышеприведенные факторы вызывают необходимость импорта недостающих объемов ДТ с России. Как следствие это приведет к повышению отпускных цен на АЗС, поскольку необходимо учитывать цену приобретения и сопутствующих расходов", – отметили в компании.
В организации добавили, что изменение стоимости будет происходить поэтапно по мере поступления новых объемов данного вида ГСМ. Первостепенной же задачей поставлено обеспечение необходимых объемов для всех потребителей.
На текущий момент на АЗС данной компании в Алматы дизельное топливо продается по 205 тенге за литр. Вместе с тем в Казахстане средняя стоимость дизтоплива составила 198,93 тенге за литр в августе 2021 года. Это на 1,3% больше, чем в июле, и на 8% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.