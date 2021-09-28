"Учитель не пустила в туалет": второклассник обмочился во время урока в Караганде

Отдел образования Караганды начал служебную проверку в гимназии, в которой ученик обмочился прямо на уроке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информацию о случившемся в сети распространила мама ребенка, который описался в классе. По словам женщины, ее сына не пустила в туалет во время урока учительница. Малыш терпел сколько мог, а потом обмочился. При этом родительнице не сказали о случившемся, а лишь попросили привезти сухие вещи. На жалобу карагандинки отреагировали в отделе образования Караганды. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение учителя недопустимо.
"К сожалению, действительно данный факт произошел 27 сентября в гимназии № 1 города Караганды. Считаем произошедшее вопиющим случаем отсутствия гуманного отношения к детям и несоблюдения педагогической этики. В гимназии проводится служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности", - сообщили в отделе образования Караганды.
Напомним, ранее сообщалось о завуче шахтинской школы, которая обозвала учеников "тупыми обезьянами". Оскорбительную речь педагога записали на диктофон школьники и выложили в сеть. Запись вызвала резонанс и спровоцировала служебную проверку.
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