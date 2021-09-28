Обязательную маркировку алкоголя отменили в Казахстане

Принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции. Кроме того, упрощена работа по маркировке табачных изделий, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов Минфина РК.
16 сентября состоялось очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в Республике Казахстан.
Рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной продукции, табачной и алкогольной продукции.
В ходе совещания первым заместителем премьер-министра Алиханом Смаиловым отмечено, что система маркировки товаров несет определенную нагрузку розничным реализаторам — малому бизнесу.
«По итогам указанного совещания министерству финансов поручено продолжить маркировку табачных изделий только на уровне производителей/импортеров и оптовых реализаторов.
При этом розничным реализаторам достаточно будет подтвердить получение товаров в информационной системе Единого оператора по маркировке без приобретения и применения 2D сканеров.
Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес», — сообщили в комитете государственных доходов.
Также принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции.
При этом недобросовестные участники рынка и нелегальная продукция будет выявляться путем налогового и гражданского контроля.
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» были полностью поддержаны решения, озвученные в ходе данного совещания.
«Вместе с тем, с целью защиты потребителей от контрафактной продукции, министерству торговли и интеграции поручено усилить разъяснительную работу о положительных сторонах системы маркировки и прослеживаемости товаров», — отметили в ведомстве.
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