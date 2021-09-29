Менее двух тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 882 634 случая, из них за сутки:
в Нур-Султане – 196, в Алматы – 426, в Шымкенте – 125, в Акмолинской области – 49, в Актюбинской области – 90, в Алматинской области – 181, в Атырауской области – 55, в ВКО – 93, в Жамбылской области – 58, в ЗКО – 54, в Карагандинской области – 174, в Костанайской области – 104, в Кызылординской области – 47, в Мангистауской области – 15, в Павлодарской области – 144, в СКО – 77, в Туркестанской области – 37.
Еще 2 857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 200, в Алматы - 932, в Шымкент - 147, в Акмолинской области - 178, в Актюбинской области - 109, в Алматинской области - 181, в Атырауской области - 27, в ВКО - 181, в Жамбылской области - 58, в ЗКО - 143, в Карагандинской области - 188, в Костанайской области - 148, в Кызылординской области – 82, в Мангистауской области - 25, в Павлодарской области - 57, в СКО - 168, в Туркестанской области - 33.
Всего в стране выздоровело 818 521 человека от COVID-19.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.