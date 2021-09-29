Менее двух тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 882 634 случая, из них за сутки:



в Нур-Султане – 196,

в Алматы – 426,

в Шымкенте – 125,

в Акмолинской области – 49,

в Актюбинской области – 90,

в Алматинской области – 181,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 93,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 54,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 47,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 144,

в СКО – 77,

в Туркестанской области – 37.



Еще 2 857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 200,

в Алматы - 932,

в Шымкент - 147,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 109,

в Алматинской области - 181,

в Атырауской области - 27,

в ВКО - 181,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 143,

в Карагандинской области - 188,

в Костанайской области - 148,

в Кызылординской области – 82,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 168,

в Туркестанской области - 33.



Всего в стране выздоровело 818 521 человека от COVID-19.