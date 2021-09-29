"Зарплата несравнима с жизнью и гибелью людей". Острый дефицит пожарных возник в Казахстане

Пожарный из Нур-Султана рассказал о причинах острого дефицита кадров в противопожарной службе. По его словам, уровень зарплаты несравним с тем риском, которому спасатели подвергают себя ежедневно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал Astana.С начала года в стране произошло больше 7,5 тысячи пожаров. В них погибли больше 250 человек, еще столько же пострадали. Спасатели говорят, что гибель человека наступает уже через 5-6 минут после начала возгорания. На кону каждая секунда.Азамат Рахымжанов - огнеборец со стажем. Пришел работать в часть сразу после армии, но до сих пор помнит свои первые выезды. Главное - уметь вовремя собраться и отключить эмоции, считает мужчина."Родные переживают каждый раз, когда я выезжаю на пожары. Когда я выхожу на смену, я обычно прощаюсь. Слишком бывают трудные моменты, когда ты хочешь уволиться с работы. Зарплата несравнима с жизнью и гибелью людей. Мы каждый раз подвергаем свою жизнь риску, спасая людей", - сказал командир отделения СПЧ № 4 Нур-Султана Азамат Рахымжанов.Как сообщает телеканал, низкие зарплаты вместе с высоким риском порождают острый дефицит кадров. Только в части Рахымжанова не хватает около 10 спасателей. Аналогичная ситуация по всей стране. Как следствие, каждый 36-й пожар в Казахстане заканчивается гибелью людей. Для сравнения, в США один погибший приходится на 360 возгораний. В Великобритании этот показатель меньше в 14 раз, во Франции - в 27. Причем чаще всего пожары происходят в частном секторе.Хуже всего дела обстоят в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Число погибших там в три раза больше, чем в среднем по стране. Не помогают сократить число жертв и пострадавших ни профилактические рейды, ни датчики задымления, ни открытие новых пожарных частей."Почти в 24 тысячах жилых домов выявлено 56 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено на месте более 26 тысяч. До конца текущего года обходами планируется охватить более 1,5 миллиона индивидуальных жилых домов", - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.Еще почти две тысячи жителей частного сектора отказались от осмотра и консультаций специалистов. Спасатели отмечают, что такая безалаберность может стоить жизни. Повторные рейды МЧС пройдут в ноябре и декабре.