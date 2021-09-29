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Женщину вытолкали из автобуса и запинали ногами в Карагандинской области

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 11:56
Женщину вытолкали из автобуса и запинали ногами в Карагандинской области
Кадр из видео
Пьяную женщину вытолкали из автобуса, следовавшего из Караганды в Темиртау, а затем избили на остановке, передает Toppress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что сначала женщину толкали в салоне пассажирского транспорта, а затем и вовсе выставили из него. После чего неизвестный мужчина несколько раз пнул ее.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК “Хулиганство”.

Установлены автобус, следовавший по маршруту Караганда-Темиртау, его 41-летний водитель и 25-летний кондуктор. Последний пояснил, что 28 сентября около 16.30 на остановке ‘ДК горняков” в автобус села женщина в алкогольном опьянении. Она вела себя неадекватно – выражалась нецензурной бранью, вела себя вызывающе, отказалась оплачивать проезд. Доехав до Темиртау, на остановке “Кооператор” кондуктор и пассажиры вывели данную женщину из салона. После чего неизвестный нанес ей телесные повреждения, – прокомментировали в ДП.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности потерпевшей и лица, причастного к данному уголовному правонарушению.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!




Источник: toppress.kz
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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:12
вывели пьяную из автобуса и все, ну а пинать то зачем? bazar
 
 

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