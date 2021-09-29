Отстранен от должности старший тренер мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике

В рамках расследования дела об обвинении бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК, Федерация инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.



Председатель: Тапсир Мендихан (государственный тренер Республики Казахстан по тяжелой атлетике)



Члены: Стерликов А.А. (заслуженный деятель Республики Казахстан спортивный судья I международной категории);



Соловьева О. (спортивный судья I международной категории);



Подобедова С. (двукратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, член союза спортсменов РК);



Нуралинов А.Д. (исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики РК).



В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию.



Напомним, Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера. В связи с чем ФТА РК намерена оказать следствию всю необходимую поддержку.