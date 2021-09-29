«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Сентября
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 495 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Правительство США впервые в своей истории может объявить дефолт

Просмотров:919 Опубликовано: Сегодня, 13:51
Правительство США впервые в своей истории может объявить дефолт
Фото ©REUTERS
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что к 18 октября у министерства могут закончиться деньги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

На слушаниях в комитете Сената по банкам, где она давала показания вместе с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, глава американского Минфина предупредила законодателей о катастрофических последствиях, которые могут наступить, если Конгресс до 18 октября не повысит установленный законом потолок госдолга или не приостановит действие ограничений на заимствования. Министерство финансов считает, что в этот день США столкнутся с дефолтом.

"Неясно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты. Это было бы катастрофично для американской экономики, для глобальных финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая безопасность окажется под угрозой из-за задержки выплат", - заявила она после того, как республиканцы в Сенате отклонили инициативу по увеличению лимита заимствования.

Отмечается, что Конгресс всегда повышал потолок госдолга или полностью отменял его на некоторое время, чтобы предотвратить дефолт США по своим долгам, способный стать причиной мирового финансового кризиса. Долгосрочные заимствования федерального правительства предназначены для оплаты мер, уже одобренных Конгрессом, включая помощь в восстановлении экономики США после пандемии коронавируса.

Однако республиканцы заявили, что они поддержат отдельный законопроект, позволяющий правительству продолжить работу до декабря, пока идут переговоры о бюджете, но не документ, в котором эти меры объединены с повышением потолка госдолга.

Правительство США впервые в своей истории может объявить дефолт

©REUTERS


Йеллен со своей стороны предупредила, что последствия бездействия будут ощущаться по всей экономике. По ее словам, пожилые люди могут столкнуться с невыплатой пенсий, военнослужащие не будут знать, когда придет их жалование, а процентные ставки по кредитным картам, автокредитам и ипотеке могут вырасти.

Она также предположила, что дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и недееспособный Конгресс может представлять более серьезную экономическую угрозу, чем пандемия.

"Закрытие правительства повредит нашей способности реагировать на пандемию и нарушит нормальную работу правительства. Как бы болезненно это ни было, неспособность решить проблему лимита задолженности и дефолт по нашим национальным обязательствам будут гораздо хуже. Вероятно, это спровоцирует исторический финансовый коллапс и приведет нашу экономику к рецессии", - указала министр финансов.

Сообщается, что на данный момент долг федерального правительства США составляет 28,4 триллиона долларов.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ведомство задействовало "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга Соединенных Штатов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 17:15
Целая страна живёт десятилетиями в долгу, печатая ничем не подкреплённые доллары, живя на широкую ногу, раздавая их же под проценты всему миру. Где вообще логика? Весь мир живёт в кредит, на многие десятилетия вперёд, это трешак полнейший. Это не мировая экономика, это ОПГ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 15:10
Цитата: Cucu
а кто самый главный раздавала?

кучка старых банкиров в виде ФРС со своим станком. Так и доживают нахаляву за счет остальных.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cucu (Посетители) Сегодня, 14:20
Кому они постоянно куда то должны?занимают друг у друга бабки, а кто самый главный раздавала?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика