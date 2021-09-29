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Таксист в Алматы вернул пенсионерке чемодан, в котором было 1,5 миллиона тенге

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Таксист в Алматы вернул пенсионерке чемодан, в котором было 1,5 миллиона тенге
Кадры из видео
23-летний Бекарыс Алимнур из Алматы вернул пожилой женщине 1,5 миллиона тенге и золотые изделия, оставленные в такси, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 сентября Бекарыс Алимнур из Алматы подвозил двух пожилых женщин до дома. Позже молодой человек обнаружил, что пассажиры оставили чемодан с крупной суммой денег и ценными украшениями. Видео с реакцией пожилой женщины распространилось в социальных сетях.

"Там было 1,5 миллиона тенге и золотые изделия. Все эти 11 дней искал хозяев. Был указан адрес, расспрашивал всех соседей. В итоге нашел и сегодня утром вернул. Думаю, если каждый нормальный человек будет поступать так, будущее нашей страны будет ярким. Родители мне тоже сказали, что надо вернуть деньги. Некоторые друзья и знакомые говорили, что можно потратить. Но решил, что это будет неправильно", - рассказал 23-летний юноша.

По словам алматинца, женщины уже потеряли надежду найти накопленные сбережения.

"Бабушка сама не знает, сколько там денег было, видимо, собирали на что-то, на лечение. От радости бабушка крепко обняла меня. Даже расплакалась чуть-чуть. Сказал, что чужие вещи не нужны, берите и не теряйте больше. Бабушка предлагали деньги, но я отказался, ничего не взял. Раз 10 позвала меня на чай", - поделился он.

По его словам, видео попало в социальные сети через чаты с родственниками. Видео сняла сестра, парень отметил, что не хотел, чтобы кто-то знал об этом.

"Я не знал, что она снимает. Потом в группу родственников закинули, дальше распространилось", - рассказал парень.

Бекарыс Алимнур учился в технико-экономическом колледже и работает менеджером в мебельной компании. В свободное время подрабатывает таксистом.



Источник: Tengrinews.kz
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