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Врач назвала неожиданный продукт для борьбы с вирусами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:36
Врач назвала неожиданный продукт для борьбы с вирусами
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
НУР-СУЛТАН, 28 сен — Sputnik. Сила иммунитета зависит от бесперебойной работы щитовидной железы, а ей, в свою очередь, необходим йод. О неожиданном продукте, который помогает бороться с вирусами из-за высокого содержания йода, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко, ее слова приводит радио Sputnik.

По словам российского врача, большое количество йода содержится в морской капусте. При этом продукт подходит для любого приема пищи, также его можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясному блюду.

"Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета. Это сделает наш организм более устойчивым при сопротивлении недугам", — заявила Мойсенко.

По ее словам, полезнее всего ферментированная морская капуста, но сушеная тоже подходит в качестве источника йода для организма. Чем темнее морская капуста, тем больше в ней йода, добавила врач-диетолог.

Осенью иммунная система неустойчива, поэтому в это время года организм особенно нуждается в поддержке витаминами и микроэлементами, предупредила диетолог.


Источник: sputniknews.kz
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