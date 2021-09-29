Дизтоплива осталось на 11-12 дней потребления - Минэнерго РК

Вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК рассказал о ситуации на рынке дизтоплива, передает корреспондент zakon.kz.
Асет Магауов сообщил, что в этом году объем производства дизтоплива составит 4,9 млн тонн.
Это максимальный показатель производства дизельного топлива по Казахстану за все время. В динамике, производство все время растет, исключением был только 2020 год, когда были карантинные мероприятия. Но в этом году мы идем на значительное увеличение производства, – сказал он.
При этом он отметил, что в течение августа-сентября три нефтеперерабатывающих завода стабильно работали.
Мы поставили рекорды по производительности. В августе произвели 508 тысяч тонн дизтоплива. В сентябре тоже примерно на такой объем идем. Но вместе с тем по потреблению мы поставили аналогичные высокие рекорды. В августе оно достигло 519 тысячи тонн, в сентябре мы ожидаем от 500 до 518 тысяч тонн потребления, то есть потребление у нас росло более быстрыми темпами, чем мы наращивали производство, – подчеркнул спикер.
Вице-министр отметил, что за счет увеличения производительности заводов предполагалось накопить достаточный уровень запасов и войти в капремонт Павлодарского НПЗ со стабильными остатками.
Однако из-за того, что потребление выросло, остатки сейчас находятся на уровне 210 тысяч тонн – это примерно 11-12 дней потребления. Соответственно, остановка Павлодарского завода влияет на баланс дизтоплива по республике, мы видим что порядка 100 тысяч тонн дизтоплива необходимо импортировать с РФ. Уже провели переговоры с Минэнерго России. На прошлой неделе прошла встреча в Москве. Достигнута договоренность по поставке, они уже свои рекомендации заводам дали, – отметил вице-министр.
Объяснил он и рост розничных цен на дизтопливо.
Что способствовало такому росту потребления? По нашей оценке основной причиной является существенная разница в ценах на ДТ. На данный момент крупные сети АЗС держат цену на уровне примерно 207-208 тенге за литр, остальные сети – реализуют уже по 230-240 тенге за литр. Но долгое время мы держали цену, начиная с начала года на уровне 200 тенге за литр. В итоге разница с Россией доходила до 100 тенге за литр, с Узбекистаном – 70-80 тенге за литр, Кыргызской Республикой - 61 тенге за литр. И данная разница способствовала тому, что практически весь транзитный поток старался заправиться на въезде - выезде из Казахстана и, таким образом, мы видим резкий рост потребления в республике в приграничных областях, – резюмировал Магауов.
В Казахстане наблюдается рекордное потребление дизельного топлива. Это происходит из-за того, что транзитные грузовики заправляются на территории республики.
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