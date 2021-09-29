«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Сентября
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 495 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дизтоплива осталось на 11-12 дней потребления - Минэнерго РК

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Дизтоплива осталось на 11-12 дней потребления - Минэнерго РК
Фото: zakon.kz
Вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК рассказал о ситуации на рынке дизтоплива, передает корреспондент zakon.kz.

Асет Магауов сообщил, что в этом году объем производства дизтоплива составит 4,9 млн тонн.

Это максимальный показатель производства дизельного топлива по Казахстану за все время. В динамике, производство все время растет, исключением был только 2020 год, когда были карантинные мероприятия. Но в этом году мы идем на значительное увеличение производства, – сказал он.

При этом он отметил, что в течение августа-сентября три нефтеперерабатывающих завода стабильно работали.

Мы поставили рекорды по производительности. В августе произвели 508 тысяч тонн дизтоплива. В сентябре тоже примерно на такой объем идем. Но вместе с тем по потреблению мы поставили аналогичные высокие рекорды. В августе оно достигло 519 тысячи тонн, в сентябре мы ожидаем от 500 до 518 тысяч тонн потребления, то есть потребление у нас росло более быстрыми темпами, чем мы наращивали производство, – подчеркнул спикер.

Вице-министр отметил, что за счет увеличения производительности заводов предполагалось накопить достаточный уровень запасов и войти в капремонт Павлодарского НПЗ со стабильными остатками.

Однако из-за того, что потребление выросло, остатки сейчас находятся на уровне 210 тысяч тонн – это примерно 11-12 дней потребления. Соответственно, остановка Павлодарского завода влияет на баланс дизтоплива по республике, мы видим что порядка 100 тысяч тонн дизтоплива необходимо импортировать с РФ. Уже провели переговоры с Минэнерго России. На прошлой неделе прошла встреча в Москве. Достигнута договоренность по поставке, они уже свои рекомендации заводам дали, – отметил вице-министр.

Объяснил он и рост розничных цен на дизтопливо.

Что способствовало такому росту потребления? По нашей оценке основной причиной является существенная разница в ценах на ДТ. На данный момент крупные сети АЗС держат цену на уровне примерно 207-208 тенге за литр, остальные сети – реализуют уже по 230-240 тенге за литр. Но долгое время мы держали цену, начиная с начала года на уровне 200 тенге за литр. В итоге разница с Россией доходила до 100 тенге за литр, с Узбекистаном – 70-80 тенге за литр, Кыргызской Республикой - 61 тенге за литр. И данная разница способствовала тому, что практически весь транзитный поток старался заправиться на въезде - выезде из Казахстана и, таким образом, мы видим резкий рост потребления в республике в приграничных областях, – резюмировал Магауов.

В Казахстане наблюдается рекордное потребление дизельного топлива. Это происходит из-за того, что транзитные грузовики заправляются на территории республики.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 17:21
Опять туристы всё вывозят, теперь и диз топливо. Ограничьте, по 5 бутылок в руки, и досвидос...,пускай дома заправляются.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика