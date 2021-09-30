Задание со словом "умри" обнаружили в прописях для первоклассников

Связаться с автором учебника не удалось. МОН говорит, что пособия не было в утверждённом министерством списке учебников.
В прописях первоклассников обнаружили странное задание – детям нужно прописать целую строку слова "өл", что в переводе с казахского языка означает "умри". В Министерстве образования и науки РК сообщили, что это дополнительное учебное пособие и сотрудники школ сами решают, заниматься по нему или нет, сообщает "31 канал".
Рабочая тетрадь "Менің алтын жазу үлгім" ("Мой золотой образец письма") вызвала бурную реакцию общественности. Пользователи социальных сетей потребовали изъять пособие из продажи.
"Ребёнок только идёт в первый класс, делает первые шаги в этой жизни. Зачем давать ему задание со словом "умри"? Это ужасно", – делятся переживаниями люди.
Корреспондентам "31 канала" не удалось связаться с автором учебника Трофимовой. Пресс-секретарь МОН сообщил, что этого пособия не было в утверждённом министерством списке учебников.
"Образовательные организации имеют право выбирать пособия, учебники, тетради и другие дополнительные материалы", – отметила пресс-секретарь МОН Молдир Абдуалиева.
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