В Турции пьяный мужчина помогал спасателям искать себя

В Турции выпивший мужчина вместе со спасателями искал в лесу сам себя

Нетрезвый мужчина присоединился к поискам в лесу, не зная кого ищут. Отозвался, когда волонтеры начали выкрикивать его имя.

В лесу в Бурсе, Турция, пьяный мужчина участвовал в своих же поисках. Об этом сообщает NTV в среду, 29 сентября.



Как оказалось, 50-летний Бейхан Мутлу вместе с друзьями отдыхал в лесу. Пьяным он ночью отошел вглубь леса и пропал. Друзья вызвали полицию, так как самостоятельно отыскать мужчину не смогли.



К поискам мужчины присоединились местные жители - вместе с правоохранителями и спасателями они прочесывали лес.



Тем не менее когда волонтеры стали громко кричать имя пропавшего мужчины, отозвался один из добровольцев.



Выяснилось, что мужчина присоединился к поискам, не зная кого ищут. Полиция составила отчет о завершении операции и доставила пропавшего домой.