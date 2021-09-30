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В Турции пьяный мужчина помогал спасателям искать себя

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 12:56
В Турции пьяный мужчина помогал спасателям искать себя
В Турции выпивший мужчина вместе со спасателями искал в лесу сам себя
В Турции выпивший мужчина вместе со спасателями искал в лесу сам себя
Нетрезвый мужчина присоединился к поискам в лесу, не зная кого ищут. Отозвался, когда волонтеры начали выкрикивать его имя.
В лесу в Бурсе, Турция, пьяный мужчина участвовал в своих же поисках. Об этом сообщает NTV в среду, 29 сентября.

Как оказалось, 50-летний Бейхан Мутлу вместе с друзьями отдыхал в лесу. Пьяным он ночью отошел вглубь леса и пропал. Друзья вызвали полицию, так как самостоятельно отыскать мужчину не смогли.

К поискам мужчины присоединились местные жители - вместе с правоохранителями и спасателями они прочесывали лес.

Тем не менее когда волонтеры стали громко кричать имя пропавшего мужчины, отозвался один из добровольцев.

Выяснилось, что мужчина присоединился к поискам, не зная кого ищут. Полиция составила отчет о завершении операции и доставила пропавшего домой.


Источник: Korrespondent.net
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