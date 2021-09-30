Первый "умный" пешеходный переход заработал в Казахстане

В городе Сарыагаше (Туркестанская область) появился первый в Казахстане "умный" пешеходный переход, обеспечивающий безопасное прохождение людей по проезжей части, пишут "Колеса".



Цифровая система с помощью специальных датчиков автоматически ​подсвечивает участок дороги, по которому предстоит пройти пешеходам. Пешеходы, находящиеся на зебре, очень хорошо видны водителям.



Необычную дорожную разметку разработали в рамках проекта Smart city - Saryagash. Она размещена на пересечении улиц Исмаилова и Ермекова. В ближайшем будущем аналогичные переходы планируется оборудовать и на других перекрестках города.



Местные жители уже оценили новинку и говорят, что теперь выходить вечером на прогулки стало гораздо спокойнее, отмечает Elitar.kz.