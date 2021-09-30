«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Сентября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.67 KZT
  • €1 = 496.42 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый "умный" пешеходный переход заработал в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Первый "умный" пешеходный переход заработал в Казахстане
Фото: Самат Мырзалиев
В городе Сарыагаше (Туркестанская область) появился первый в Казахстане "умный" пешеходный переход, обеспечивающий безопасное прохождение людей по проезжей части, пишут "Колеса".

Цифровая система с помощью специальных датчиков автоматически ​подсвечивает участок дороги, по которому предстоит пройти пешеходам. Пешеходы, находящиеся на зебре, очень хорошо видны водителям.

Необычную дорожную разметку разработали в рамках проекта Smart city - Saryagash. Она размещена на пересечении улиц Исмаилова и Ермекова. В ближайшем будущем аналогичные переходы планируется оборудовать и на других перекрестках города.

Местные жители уже оценили новинку и говорят, что теперь выходить вечером на прогулки стало гораздо спокойнее, отмечает Elitar.kz.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика