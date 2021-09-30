"Имена учеников заменили номерами": новый фейк рассылают в сети

В сети распространяется сообщение о том, что в одной из алматинских школ учителя перестали обращаться к детям по именам и фамилиям. Вместо этого якобы детям вместо имен присвоили по букве и номеру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.
В мессенджерах и социальных сетях казахстанцы рассылают скриншот, на котором якобы возмущенная мать одного из учеников алматинской школы № 87 жалуется на "новые правила", согласно которым за каждым учеником якобы закрепили лишь букву и порядковый номер.
"У нас в Алматы в школе номер 87 уже две недели происходит какой-то произвол со стороны школы. Детей отныне не называют по имени и фамилии, а лишь по букве и номеру. Я только сегодня узнала, что мою дочь теперь называют Б5.
Все ученики в классе уже знают свои номера. Моя не знала, что произнесенный номер - это ее. Дети подсказали, что ей отвечать пора. Имен больше нет. Это ужас", - говорится в сообщении.
Эту информацию опровергли в Управлении образования Алматы.
"В ходе проверки указанных фактов обращения к учащимся в школе № 87 по букве и номеру информация не подтвердилась", - сообщил главный специалист Управления образования Алматы Куандык Ешимет.
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