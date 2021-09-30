Главная102 / 112 Пропавшего без вести мальчика нашли в багажнике авто отца Автор polisia.kz Опубликовано 30 сентября 2021 131 В Акмолинской области пропавшего без вести мальчика нашли в багажнике авто отца, сообщает Polisia.kz. 30 сентября в дежурную часть Шортандынского РОП обратился 37-летний местный житель, с просьбой о содействии в поисках 12-летнего сына. По словам мужчины, днем ранее, 29 сентября после 20.00 часов вечера, после ужина мальчик вышел из дома, и до обращения в полицию о его местонахождении мужчине ничего не было известно. Сначала родные пропавшего ребенка предприняли попытки самостоятельных поисков, которые не дали результатов, тогда они обратились за помощью в полицию. На поиски ребенка незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, участковые инспекторы группы ювенальной полиции и УИП. По прибытию на место проживания заявителей сотрудники полиции, в первую очередь осмотрели близлежащую территорию и территорию двора, на которой находился и нерабочий автомобиль отца пропавшего ребенка. Полицейские решили осмотреть автомобиль при вскрытии которого, в багажнике был обнаружен, укрывшийся отцовской курткой, мирно спящий без вести пропавший мальчик. При осмотре ребенка признаков угрозы жизни и здоровью не установлено, мальчик передан родителям.