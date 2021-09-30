Учтут ли мнения казахстанцев по строительству АЭС, ответил министр

В Министерстве энергетики рассказали, как будут учитывать мнение казахстанцев по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге журналисты поинтересовались у главы ведомства Магзума Мирзагалиева, каким образом будет учитываться мнение населения при изучения вопроса об использовании мирного атома в Казахстане. Это будут опросы, изучение мнения в социальных сетях или референдум?



"Решения по строительству атомной станции в Казахстане еще нет. Пока ведется очень раннее изучение данного вопроса. Изучается в первую очередь наш энергетический баланс, баланс потребления и баланс производства.



Что касается учета мнения населения, оно, конечно же, будет учитываться. Строительство любого крупного объекта, будь то атомная станция, или теплостанция, или похожие объекты, - это объекты первой категории. И в рамках законодательства, Экологического кодекса и закона "Об использовании атомной энергии" мнение общественности и мнение населения, естественно, учитывается", - ответил Мирзагалиев.



Ранее президент России Владимир Путин предложил Казахстану поддержку в вопросе строительства атомной электростанции. По его словам, речь могла бы идти о строительстве АЭС российского дизайна, и не только.



Напомним, в 2019 году Путин уже предлагал Казахстану возвести АЭС по российским технологиям. Тогда же в стране обсуждалась идея строительства АЭС в Алматинской области, на берегу Балхаша.



В сентябре этого года Президент Касым-Жомарт Токаев спрогнозировал дефицит электроэнергии к 2030 году. В этой связи Глава государства поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.

