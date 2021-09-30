Акиматы городов хотят лишить права выдавать разрешение на точечную застройку

Акиматы городов могут лишиться права выдавать разрешение на точечную застройку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр.



По его словам, вопросы точечной застройки актуальны не только для крупных городов, но и для всех областных центров.



"Сейчас мы видим определенные болевые точки: если генеральный план города областного значения утверждается постановлением правительства и проходит соответствующую государственную экспертизу в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, то проекты детальной планировки в регионах, к сожалению, могут уточняться даже по несколько раз в месяц.



Мы понимаем, что точечная застройка, если она не хаотичная и соответствует генеральному плану развития, необходима. Поэтому, кроме выработки новых стандартов в градостроительстве, мы инициировали в правительстве законопроект по наделению Комитета по делам строительства и ЖКХ правом проводить государственную экспертизу. В том числе и проектов детальной планировки, которые разрабатывают регионы. Мы надеемся, что после прохождения такой экспертизы проекты детальной планировки будут соответствовать требованиям генеральных планов, которые были приняты ранее. И хаотичная точечная застройка себя изживет", - заявил Скляр.