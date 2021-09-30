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Акиматы городов хотят лишить права выдавать разрешение на точечную застройку

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 18:04
Акиматы городов хотят лишить права выдавать разрешение на точечную застройку
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Акиматы городов могут лишиться права выдавать разрешение на точечную застройку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

По его словам, вопросы точечной застройки актуальны не только для крупных городов, но и для всех областных центров.

"Сейчас мы видим определенные болевые точки: если генеральный план города областного значения утверждается постановлением правительства и проходит соответствующую государственную экспертизу в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, то проекты детальной планировки в регионах, к сожалению, могут уточняться даже по несколько раз в месяц.

Мы понимаем, что точечная застройка, если она не хаотичная и соответствует генеральному плану развития, необходима. Поэтому, кроме выработки новых стандартов в градостроительстве, мы инициировали в правительстве законопроект по наделению Комитета по делам строительства и ЖКХ правом проводить государственную экспертизу. В том числе и проектов детальной планировки, которые разрабатывают регионы. Мы надеемся, что после прохождения такой экспертизы проекты детальной планировки будут соответствовать требованиям генеральных планов, которые были приняты ранее. И хаотичная точечная застройка себя изживет", - заявил Скляр.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 20:11
Позднее зажигание.
 
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  • alixah
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:57
У нас вроде и "запрет" на точечную застройку существует!? И что толку?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • TU-154
  • Ну Ну
  • kolu411
  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:17
Для Актау это "хотят" уже не актуально.
Все что можно было воткнуть, уже воткнули.
Часть объектов вообще посажена за красной линией и никто за это не ответил.
 
 

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