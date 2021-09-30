Стоимость дизтоплива на АЗС достигнет 280 тенге

Такова будет стоимость импортированного российского летнего дизтоплива. Цена зимнего достигнет 330—350 тенге за литр. Как отметил председатель Казахстанской топливной ассоциации Болат АУЕТАЕВ, из-за низкой цены солярки в нашей стране наблюдается серый переток топлива. Виноваты в этом большегрузы, которые закупаются под завязку на автозаправочных станциях нашей страны.
В настоящее время весь объем, вырабатываемый заводами, уходит на обеспечение деятельности сельхозтоваропроизводителей, КТЖ, горнорудных предприятий. Оставшийся объем делится между оптовиками. В результате всем дизтоплива не хватает,
— подчеркнул АУЕТАЕВ.
Сейчас заводы продают дизтопливо по 189—223 тысячи тенге за тонну, или 160—190 тенге за литр. Оптовики и посредники продают по 220—255 тенге за литр. В то же время в Казахстане на АЗС цена солярки не должна превышать 200 тенге за литр, рост сдерживается административными методами.
В результате сложилась ситуация, когда АЗС вынуждены продавать солярку по талонам. Для стабилизации нужно закупить как минимум 100 тысяч тонн дизтоплива в РФ.
Ориентировочная стоимость российского летнего дизельного топлива на АЗС составит примерно 280 тенге за литр, зимнего — 330—350. В настоящее время этот вопрос прорабатывается. Контракты ориентировочно будут подписаны в первой половине октября,
— отметил АУЕТАЕВ.
Напомним, что ранее эксперты предрекли, что ситуация выправится после окончания ремонта Павлодарского НПЗ в ноябре. Также прозвучало предложение продавать иностранным машинам топливо по другой цене.
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