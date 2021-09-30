10 пальчиковых батареек за 9 миллионов тенге планировали закупить чиновники Тараза

На сайте госзакупок областное управление цифровых технологий Тараза выставило лот на покупку десяти пальчиковых батареек. на сумму 10 миллионов тенге. Таким образом, одна пальчиковая батарейка могла обойтись госбюджету в 900 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".



По данным журналиста телеканала, в магазинах такие батарейки стоят примерно 120-150 тенге. Слишком завышенную цену на батарейки в лоте заметили сотрудники Антикоррупционного департамента совместно с Палатой Предпринимателей. Они направили рекомендательное письмо в управление и стоимость одной батарейки снизили до 299 тенге. В антикоррупционной службе объяснили, что при заполнении заявки работник допустил ошибку.



Подобный случай выявили в другом отделе.



"Аналогичная ситуация имела место при планировании закупок отдела образования города Тараз. Было запланировано закупить компьютеры по 380 тысяч тенге. Рыночная стоимость, минимальная цена по этим компьютерам составляет 280-300 тысяч тенге. Таким образом, нами было внесено письмо, соответственно было пересмотрено, сэкономлено 16 миллионов тенге. Закуп компьютеров был запланирован в количестве 100 штук", - рассказал Даурен Омаров, руководитель Управления департамента по противодействию коррупции.