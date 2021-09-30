«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.7 KZT
  • €1 = 493.64 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

10 пальчиковых батареек за 9 миллионов тенге планировали закупить чиновники Тараза

Просмотров:407 Опубликовано: Вчера, 21:26
10 пальчиковых батареек за 9 миллионов тенге планировали закупить чиновники Тараза
Иллюстративное фото
На сайте госзакупок областное управление цифровых технологий Тараза выставило лот на покупку десяти пальчиковых батареек. на сумму 10 миллионов тенге. Таким образом, одна пальчиковая батарейка могла обойтись госбюджету в 900 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

По данным журналиста телеканала, в магазинах такие батарейки стоят примерно 120-150 тенге. Слишком завышенную цену на батарейки в лоте заметили сотрудники Антикоррупционного департамента совместно с Палатой Предпринимателей. Они направили рекомендательное письмо в управление и стоимость одной батарейки снизили до 299 тенге. В антикоррупционной службе объяснили, что при заполнении заявки работник допустил ошибку.

Подобный случай выявили в другом отделе.

"Аналогичная ситуация имела место при планировании закупок отдела образования города Тараз. Было запланировано закупить компьютеры по 380 тысяч тенге. Рыночная стоимость, минимальная цена по этим компьютерам составляет 280-300 тысяч тенге. Таким образом, нами было внесено письмо, соответственно было пересмотрено, сэкономлено 16 миллионов тенге. Закуп компьютеров был запланирован в количестве 100 штук", - рассказал Даурен Омаров, руководитель Управления департамента по противодействию коррупции.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика