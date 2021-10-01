Тюремные заключения за апскертинг утвердили в Гонконге

В законопроекте говорится о нарушениях, совершенных как в общественных, так и в частных местах, и он распространяется на тех, кто снимает, а также публикует запрещенный контент. Отмечается, что к такому контенту относится вуайеризм - запись интимных действий других людей, а также публикация фотографий, полученных в результате тайной съемки гениталий или нижнего белья под юбкой. Сюда также входит незаконная запись или наблюдение за "интимными частями" человека с сексуальной целью.



Согласно данным издания, за нарушение данного закона предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет. Уточняется, что после осуждения за два правонарушения преступники могут быть внесены в реестр сексуальных преступников страны.



"Мы считаем, что новые правонарушения помогут общественности и сотрудникам правоохранительных органов понять, какой непоправимый вред наносит сексуальное насилие с использованием изображений", - сказала представитель Ассоциации по борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин Линда Вонг.



Законодатель от правящей партии Элизабет Куат назвала законопроект важной вехой в борьбе с сексуальным насилием в Гонконге.



"Общество находилось в правовом вакууме в течение многих лет. Поэтому было целесообразно выпустить законопроект в этот момент", - сказала она.



Следует отметить, что все большее число стран, включая Германию, Австралию, Великобританию и Новую Зеландию, в настоящее время объявили апскертинг незаконным.