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Эмиграция из Казахстана: уезжают молодые и высококвалифицированные специалисты

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 17:13
Эмиграция из Казахстана: уезжают молодые и высококвалифицированные специалисты
Иллюстративное фото
С 2016 по 2020 год республику покинуло почти 189 тыс. человек. Согласно официальной статистике, за последние пять лет сальдо внешней миграции (соотношение между приезжающими и покидающими страну) в РК складывается ежегодно отрицательным. В 2016 году это показатель равнялся минус 21 145 человек, в 2017 – минус 22 130 человек, в 2018 – минус 29 121 человек, а в 2019 – минус 32 970 человек.

За годы независимости республику навсегда покинули порядка 4,5 млн человек. Львиная доля – 2,5 млн перебралась на ПМЖ в Россию, более 1 млн – в Германию, остальные осели на Украине, в Белоруссии, Греции, Польше, Израиле, США и Канаде. Есть и те (значительно меньше), кто уехал в Турцию, Туркменистан, Узбекистан и Киргизию.

На сегодняшний день миграционный отток в Казахстане остается самым большим среди стран Евразийского экономического союза. В январе-июне 2021 года в Казахстан прибыло 4595 человек, а уехало 14 192 человека. Таким образом, в стране сформировался миграционный отток в 9597 человек. В Киргизии этот показатель также является отрицательным – 1318 человек (прибыло 2870, а выбыло 4188). А вот в России, напротив, наблюдался миграционный прирост в 114,2 тыс. человек. За полгода туда переехало 316,8 тыс. человек, а покинуло 202,6 тыс. В Армении также положительный результат – 800 человек: прибывших – 20,3 тыс., выбывших – 19,5 тыс.

За первое полугодие нынешнего года с родиной простились почти 14,2 тыс. граждан, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики РК.

Большая часть «поуехавших» (так называют в Киргизии и Казахстане тех, кто уехал на ПМЖ в другие страны) перебралась в Россию – 88%. На втором месте Германия, следующие – Белоруссия, США, Польша и Узбекистан. В основном уезжает трудоспособное население, молодежь, образованные люди, хорошо владеющие своей профессией. На первом месте стоят специалисты с техническими специальностями, на втором – с экономическими, на третьем – педагоги, на четвертом – врачи и медперсонал, на пятом – люди с юридическим образованием. В подавляющем большинстве эмигранты – это городские жители (84%) в возрасте от 16 до 62 (70%), большая половина из этого числа люди от 20 до 42 лет.

Эмиграция из Казахстана: уезжают молодые и высококвалифицированные специалисты


Больше всего уезжают из Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Актюбинской областей, а также из Восточно-Казахстанской области. Такая тенденция вызывает опасения у многих экспертов, которые предупреждают, что рост оттока трудоспособного населения является угрозой национальной безопасности.

Высокая зарплата как путеводная звезда?

История независимого Казахстана насчитывает несколько крупных миграционных волн. С чем именно связано нынешнее «переселение народов», официальные данные не дают четкого ответа. В Бюро национальной статистики выделяют три причины отъезда: «в связи с работой» (10,5%), «в связи с учебой» (0,8%) и «другое» (88,7%).

Специалисты Международной организации по миграции (IOM) в Казахстане и Центральной Азии в своем докладе отмечают, что основным фактором миграции является экономический аспект. «Люди мигрируют в целях поиска более высокой заработной платы, лучших условий жизни. Это глобальный тренд, и Казахстан не является исключением. Почему чаще всего в качестве страны для трудовой миграции выбирают Россию? Этому способствует географическая близость, отсутствие языкового барьера, безвизовый режим и свободный рынок труда в рамках ЕАЭС», – уверены в IOM.

Аналогичного мнения придерживает и социолог из Алматы Динара Ауэрова. «Больше всего уезжают из промышленных регионов, что напрямую связано с экономикой, которая еще не отошла от последствий локдаунов. Специалистам проще уехать туда, где их труд будет высоко оценен. И это очень серьезный и опасный момент, который может ударить еще больше по экономике. Проще говоря, страна может лишиться "мозгов" и "рук"», – говорит она.

«Из страны выезжают самые образованные и состоявшиеся люди разных национальностей, среди которых много казахов, а на их место прибывают низкоквалифицированные оралманы, представляющие из себя многодетные семьи. От государства они требуют высокооплачиваемую работу и социальные пособия. Таким образом, по численности растут только южные регионы, когда остальные области теряют граждан и деградируют. Подобные провалы в миграционной политике могут серьезно ударить по экономике в самой ближайшей перспективе и подорвать всякие перспективы дальнейшего поступательного развития и модернизации», – считает политолог Жанболат Шолпанов.


Источник: Ритм Евразии
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Комментарии ( 2 )

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Пап (Посетители) Сегодня, 18:49
Альфарий, весьма предвзято. Такой большой, а сказки рассказываете.
 
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Альфарий (Посетители) Сегодня, 17:59
Что бы не уезжали "мозги и руки" нужно создавать благоприятные условия, а этого у нас не делают. Ведь дешевле притащить в страну не пойми кого, кинуть подачку в виде подъёмных. Ладно если бы ехали специалисты, но едут те кто даже просто работать не хочет. У них оснавная цель плодиться и сосать с государства пособия. Пока власть не начнёт думать о том что бы улучшать жизнь для коренного населения, мы так и будем наблюдать отток людей из РК. Такими тэмпами мы скоро превратился в какую-нибудь джамахерию.
 
 

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