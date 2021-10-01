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Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе

Просмотров:419 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе
©REUTERS
Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. В частности, отмечается о стягивании к приграничной с Таджикистаном территории Тахара десятков тысяч солдат специальных подразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации.

"С озабоченностью наблюдаем рост напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимных жестких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о развертывании вооруженных сил обеих сторон на общей границе. По информации талибов, только в приграничной северной афганской провинции Тахар развернуты десятки тысяч подразделений спецназа", - сказал официальный представитель МИД РФ Алексей Зайцев.

Также Зайцев отметил, что Кабул и Душанбе делают в отношении друг друга резкие заявления. Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался признать правительство "Талибана" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане), обвинив его в нарушении прав человека. Руководство "Талибана" резко отвергло подобные настроения, требуя, чтобы Таджикистан не вмешивался во внутренние дела Афганистана.

Позже представитель движения "Талибан" Билал Карими не подтвердил РИА Новости, сообщения о стягивании вооруженных сил к границе с Таджикистаном.

"Это не соответствует действительности", - заявил Карими в ответ на вопрос агентства о стягивании войск.

Кроме того, источник в силовых структурах Таджикистана также подтвердил, что Душанбе не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, обстановка стабильная, провокаций нет.

Накануне "Талибан" раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 12:51
elek,
Спасибо поправили
 
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elek (Посетители) Сегодня, 12:38
Админ - Текст статьи скопирован не полностью:
Позже представитель движения "Талибан" Билал Карими не подтвердил РИА Новости, сообщения о стягивании вооруженных сил к границе с Таджикистаном.

"Это не соответствует действительности", - заявил Карими в ответ на вопрос агентства о стягивании войск.

Кроме того, источник в силовых структурах Таджикистана также подтвердил, что Душанбе не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, обстановка стабильная, провокаций нет.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 12:03
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