Таджикистан и Афганистан начали стягивать вооруженные силы к границе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. В частности, отмечается о стягивании к приграничной с Таджикистаном территории Тахара десятков тысяч солдат специальных подразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации.



"С озабоченностью наблюдаем рост напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне взаимных жестких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о развертывании вооруженных сил обеих сторон на общей границе. По информации талибов, только в приграничной северной афганской провинции Тахар развернуты десятки тысяч подразделений спецназа", - сказал официальный представитель МИД РФ Алексей Зайцев.



Также Зайцев отметил, что Кабул и Душанбе делают в отношении друг друга резкие заявления. Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался признать правительство "Талибана" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане), обвинив его в нарушении прав человека. Руководство "Талибана" резко отвергло подобные настроения, требуя, чтобы Таджикистан не вмешивался во внутренние дела Афганистана.



Позже представитель движения "Талибан" Билал Карими не подтвердил РИА Новости, сообщения о стягивании вооруженных сил к границе с Таджикистаном.



"Это не соответствует действительности", - заявил Карими в ответ на вопрос агентства о стягивании войск.



Кроме того, источник в силовых структурах Таджикистана также подтвердил, что Душанбе не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, обстановка стабильная, провокаций нет.



Накануне "Талибан" раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране.