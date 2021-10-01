Штраф в 4 миллиона тенге заплатит полицейский из ЗКО за взятку в виде цемента

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28 сентября в Шынгырауском районном суде вынесли приговор в отношении старшего госавтоинспектора дорожной полиции Мирлана Акнурова. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного статье 366 УК РК "Получение взятки". Приговор огласил судья Миржан Кадырбаев.
Из материалов дела следует, что Мирлан Акнуров в мае этого года узнал, что в посёлке Шынгырлау началось строительство многоквартирного жилого дома, на объект регулярно доставлялись строительные материалы и заезжала спецтехника. Тогда сотрудник полиции задумал получить взятку и разработал преступный план по получению от представителей подрядной организации материалов для строительства своего дома.
– Он целенаправленно останавливал и составлял протокола об административных правонарушениях на спецтехнику, направляющуюся на вышеуказанный объект строительства, тем самым, оказывая давление на субъект предпринимательства, и вынуждая представителей подрядной организации обратиться к нему за помощью. 18 мая Мирлан Акнуров оформил протокол на водителя, который доставлял на строительный объект каток весом 16 тонн из Аксая. При этом, продержал его в здании ОП Шынгырлауского района до обеда, тем самым парализуя объект строительства, и вынуждая приехать представителей ТОО «Орал курылыс». В указанный день Акнуров познакомился с представителем ТОО Шариповым, который приехал за водителем спецтехники, - говорится в приговоре суда.
23 мая Акнуров потребовал у Шарипова, чтобы каждый шестой рейс со строительными материалами отвозили на его земельный участок, где он строил дом. Представитель подрядчика согласился, и на следующий день отвез полицейскому 20 тонн песчано-гравийной смеси стоимостью шесть тысяч тенге.
Шарипов осознал незаконность требований стража порядка и обратился в антикоррупционную службу. Акнуров тем временем, не подозревая об этом, потребовал у представителя строительной компании доставить ему две тонны цемента стоимостью 73 тысячи тенге. Цемент ему доставили 23 июня, а взамен Акнуров обещал не мешать передвижению спецтехники и оказывать общее покровительство.
Полицейский в суде свою вину признал и отметил, что раскаивается, а так же попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа, подчеркнув, что на иждивении у него находятся трое малолетних детей.
Приговором суда 36-летний Мирлан Акнуров был признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3,9 миллиона тенге, которые он должен выплатить в течение месяца. Кроме этого, Акнурова лишили специального звания "капитан полиции" и он больше не сможет работать на государственной службе.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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