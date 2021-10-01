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Истёк срок для вывоза иностранных авто, временно ввезённых в Казахстан

Просмотров:769 Опубликовано: Вчера, 21:03
Истёк срок для вывоза иностранных авто, временно ввезённых в Казахстан
Иллюстративное фото
Казахстане истёк срок для вывоза ввезённого из иностранных государств автотранспорта с территории ЕАЭС, передает informburo.kz

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Ранее совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября сроки нахождения на таможенной территории ЕАЭС транспорта, временно ввезённого физическими лицами из иностранных государств для личных нужд. Также приостановили установление 18-месячного срока для льготного беспошлинного ввоза на территорию союза имущества лиц, переселившихся на постоянное место жительства.

28 сентября КГД сообщал, что 500 иностранных автомашин до сих пор не вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС. Всего с начала введения режима ЧС по настоящее время ввезли 4708 иностранных транспортных средств.

«При выявлении нарушения транспортные средства будут размещаться на штрафстоянку для применения необходимых мер в отношении физического лица. В рамках действующего законодательства Евразийского экономического союза после истечения сроков временного ввоза у физического лица возникают обязанности в уплате таможенных платежей. Платежи будут рассчитываться сотрудниками территориальных органов государственных доходов», – предупредили в КГД.

В МВД рекомендовали сделки по приобретению иностранных авто проводить в установленном законом порядке.

«Приобретение авто по страховке несёт определенные риски. Граждане могут лишиться и автомобиля, и денежных средств», – отмечали в МВД.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Wins (Посетители) Вчера, 21:14
Получается Россия и Армения это не иностранные государства? Не понятно.

А если серьёзно 500 автомобилей эти ДЕЛАЮТ КУДА МЕНЬШЕ проблем и нарушений, чем автохлам из России и Армении. Несравнимый ущерб. От экологии, до реальных человеческих жизней.
 
 

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