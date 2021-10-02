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Казахстанский павильон на EXPO 2020 Dubai обошёлся в 8 млрд тенге

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 00:23
Казахстанский павильон на EXPO 2020 Dubai обошёлся в 8 млрд тенге
ФОТО: expo2020dubai.com
Общие затраты на создание и эксплуатацию павильона Казахстана на всемирной выставке EXPO 2020 Dubai составили 8 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления АО «НК «QazExpoCongress», генеральный комиссар секции РК Аллен Чайжунусов на официальном открытии выставки в пятницу, 1 октября.

- На строительство павильона деньги были предусмотрены три года назад, - сказал он. - Они были выделены из бюджета. Эта сумма составляет порядка 8 млрд тенге. На эту сумму у нас имеется павильон площадью 3400 кв. метров с развитой инфраструктурой, с национальной рестораном и сувенирным магазином. Да, это большие средства, но если провести аналогию с павильоном на миланской EXPO 2015, то там сумма была больше, а площадь павильона — 2000 кв. метров. Также мы проводили анализ стоимости павильонов других стран, например, Беларусь потратила 20 миллионов долларов на павильон площадью 2,5 тыс. кв. метров. Россия и другие страны, у которых павильоны по 4 тысячи кв. метров, потратили более $40 млн.

В сумму затрат также входят эксплуатационные расходы, электро- и водоснабжение, заработная плата персонала, клининг и охрана (предоставляются стороной ОАЭ). Говоря о шансах окупить павильон, Чайжунусов отметил, что строение можно демонтировать и заново построить на территории Казахстана.

Но оргкомитетом EXPO 2020 Dubai уже озвучено предложение сохранить павильон Казахстана в ОАЭ. Рассматривается возможности работы здесь торгового представительства, представительства крупных компаний на Ближнем Востоке. Кроме того, павильон предназначен для того, чтобы раскрыть огромный туристической потенциал нашей страны. И посетители, а их планируется 25 миллионов человек во время EXPO, унесут теплые эмоции и воспоминания о Казахстане, соответственно, повышается интерес посетить нашу страну. Следующий момент — раскрытие экономического потенциала нашей страны: сельское хозяйство, промышленность, инвестиционный потенциал, космическая промышленность, цифровизация и многое другое.

Как сообщил генеральный комиссар, на территории павильона запланирована насыщенная деловая программа: Kazakhstan Green Day, дни регионов Казахстана и др.

- В рамках Национального дня Казахстана на EXPO 2020 Dubai 1 декабря прорабатывается организация большого инвестиционного форума, на котором будут присутствовать капитаны не только казахстанского бизнеса, но и мирового. Всего запланировано проведение более 30 мероприятий на территории нашего павильона, по итогам которых планируется подписание конкретных соглашений и меморандумов. Все это даст серьезный мультипликативный эффект, и средства, которые были вложены в строительство павильона, окупятся и принесут дополнительные дивиденды для развития экономики страны, - уверен Аллен Чайжунусов.

В первые минуты работы павильона его посетил эмир Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Также состоялись визит президента и вице-президента Международного бюро выставок, генеральных комиссаров других павильонов.

Национальный павильон РК расположен в тематическом кластере «Возможности», рядом с павильонами Объединенных Арабских Эмиратов, США, Монако, Швейцарии, Люксембурга, КНР, Италии и Республики Беларусь. Как сказано в пресс-релизе QazExpoCongress, в павильоне Казахстана посетители узнают о динамичном развитии страны, ее культурном разнообразии, богатстве человеческих и природных ресурсов, а также о туристических, технологических и инвестиционных возможностях.

Всемирная выставка EXPO-2020 Dubai на тему «Объединяя умы - создавая будущее» пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Тема выставки состоит из трех кластеров: «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивое развитие». По данным Организационного комитета, в выставке подтверждено участие 192 стран.

Предыдущая выставка EXPO 2017 проходила в Астане и имела тему «Энергия будущего».


Источник: Forbes.kz
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