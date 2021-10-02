Суточную заболеваемость коронавирусом опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 058 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 29 сентября.



Всего в стране подтверждено 889 040 случаев, из них:



в Нур-Султан – 252,

в Алматы – 485,

в Шымкент – 105,

в Акмолинской области – 55,

в Актюбинской области – 82,

в Алматинской области – 225,

в Атырауской области – 56,

в ВКО – 123,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 82,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 109,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 121,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 40.





Еще 2 637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 150,

в Алматы - 528,

в Шымкенте - 190,

в Акмолинской области - 165,

в Актюбинской области - 171,

в Алматинской области - 317,

в Атырауской области - 97,

в ВКО - 355,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 109,

в Карагандинской области - 138,

в Костанайской области - 118,

в Кызылординской области – 42,

в Мангыстауской области - 73,

в Павлодарской области - 82,

в СКО - 55,

в Туркестанской области - 32.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 826 090 человека.