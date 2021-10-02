Суточную заболеваемость коронавирусом опубликовали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 058 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 29 сентября.
Всего в стране подтверждено 889 040 случаев, из них:
в Нур-Султан – 252, в Алматы – 485, в Шымкент – 105, в Акмолинской области – 55, в Актюбинской области – 82, в Алматинской области – 225, в Атырауской области – 56, в ВКО – 123, в Жамбылской области – 51, в ЗКО – 82, в Карагандинской области – 152, в Костанайской области – 109, в Кызылординской области – 45, в Мангистауской области – 8, в Павлодарской области – 121, в СКО – 67, в Туркестанской области – 40.
Еще 2 637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 150, в Алматы - 528, в Шымкенте - 190, в Акмолинской области - 165, в Актюбинской области - 171, в Алматинской области - 317, в Атырауской области - 97, в ВКО - 355, в Жамбылской области - 15, в ЗКО - 109, в Карагандинской области - 138, в Костанайской области - 118, в Кызылординской области – 42, в Мангыстауской области - 73, в Павлодарской области - 82, в СКО - 55, в Туркестанской области - 32.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 826 090 человека.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.