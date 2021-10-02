«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.94 KZT
  • €1 = 493.2 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме
© Facebook / Administration of President of Georgia /
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Рустави 2" со ссылкой на видео обращения Зурабишвили, передает Tengrinews.kz.

В частности, Зурабишвили высказалась по поводу возможности помилования политика.

"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она, отметив, что "Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости".

Зурабишвили добавила, что действующему президенту неприятно наблюдать, как бывшего главу государства задерживают перед камерами, однако "этого требует закон, перед которым все равны".

Между тем, как сообщила уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, посетив Саакашвили в тюрьме, задержанный экс-президент страны объявил голодовку. Бывший глава государства не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, сказала она, передает Sputnik Грузия.

"Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление, и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", - добавила омбудсмен.

Однако силовые органы отрицают, что разыскиваемый сдался сам, передают "Известия" со ссылкой на эфир "Рустави 2", во время которого прокурор по делу экс-президента Джарджи Циклаури сообщил, что МВД получило оперативную информацию о нахождении Саакашвили на конспиративной квартире, после чего силовики спланировали и провели операцию по задержанию.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:16
Добегался клоун. Похоже, что это его последняя реприза.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика