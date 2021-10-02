Президент Грузии отказалась помиловать Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Рустави 2" со ссылкой на видео обращения Зурабишвили, передает Tengrinews.kz.
В частности, Зурабишвили высказалась по поводу возможности помилования политика.
"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она, отметив, что "Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости".
Зурабишвили добавила, что действующему президенту неприятно наблюдать, как бывшего главу государства задерживают перед камерами, однако "этого требует закон, перед которым все равны".
Между тем, как сообщила уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, посетив Саакашвили в тюрьме, задержанный экс-президент страны объявил голодовку. Бывший глава государства не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным, сказала она, передает Sputnik Грузия.
"Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление, и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", - добавила омбудсмен.
Однако силовые органы отрицают, что разыскиваемый сдался сам, передают "Известия" со ссылкой на эфир "Рустави 2", во время которого прокурор по делу экс-президента Джарджи Циклаури сообщил, что МВД получило оперативную информацию о нахождении Саакашвили на конспиративной квартире, после чего силовики спланировали и провели операцию по задержанию.
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