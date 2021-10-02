Звезды выберут самых красивых девушек Казахстана

Региональные туры национального конкурса "Мисс Казахстан" пройдут в онлайн-формате, передает корреспондент Tengrinews.kz.Титулованных красавиц со всех регионов страны выберет национальное жюри, рассмотрев заявки и проведя онлайн-собеседование с каждой участницей. Впервые у зрителей появится уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц. Если раньше можно было только предполагать, в каких спорах выбирается победительница, то в новом формате впервые болельщики смогут видеть баталии жюри.Актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, "Мисс Казахстан-2013" и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen будут вершить судьбы финалисток.В 16 городах Казахстана уже отобраны десять участниц по результатам кастингов. Звездное жюри будет просматривать анкеты участниц, увидят их фото и видеовизитки, а также воочию смогут пообщаться с девушками по ZOOM-конференции.Известная певица Мадина Садвакасова отметила, что, помимо внешних данных участниц, для ее решения будет важно, как девушки проявят себя во время собеседования."Мы будем беседовать с девушками, спрашивать о традициях, истории их городов, насколько они образованы, сколько знают языков. Обязательно должны быть харизма и обаяние. С первого взгляда, конечно, будет трудно хорошо узнать девушку, поэтому проводится несколько этапов. Для кого-то онлайн-формат уже стал привычным из-за пандемии, и трудностей возникнуть не должно. Девушкам даже, возможно, так легче пройти интервью с жюри, так как нет большой публики и чувствуешь себя более уверенно. А вот нам, жюри, будет сложнее, и стоит непростая задача разглядеть и выбрать самую достойную", - поделилась она.С Мадиной Садвакасовой солидарен и популярный актер Тауекел Мусилим. Он считает, что самое главное в девушке – внутренняя красота."Я буду оценивать по тому, насколько богат внутренний мир: насколько девушка образована, умеет красиво излагать свои мысли, интересна как личность, какие у нее увлечения. Многогранность души – важная составляющая для победительницы", - отметил актер."Мисс Казахстан-2013" Айдай Исаева сама не понаслышке знает о важности первого собеседования. Она советует всем участницам оставаться самими собой, и тогда все получится."Мне очень часто задают вопросы, как же стать "Мисс Казахстан" и какие качества ценятся прежде всего. Конечно же, это огонь в глазах, внутренняя красота, милосердие, доброта, как она относится к людям. Бывает, встречаешь очень красивую девушку, но как только услышишь ее беседы, как она говорит, какие у нее приоритеты в жизни, то уже не хочется с ней продолжать общение. Я всем девушкам желаю удачи, и пусть победит самая достойная", - поделилась Айдай Исаева.Еще одним из судей выступит известный дизайнер и стилист, основатель казахстанской недели моды Алексей Чжен. Он в первую очередь будет обращать внимание на ум, воспитание, самообразование."Кроме того, это конкурс красоты, и девушка должна быть ухоженной, элегантной, в ней должна чувствоваться стать. Эти качества будут крайне важны для представления Казахстана на международных финалах "Мисс Мира-2021" и "Мисс Вселенная-2021", - отметил он.Отметим, что в каждом городе к основному составу жюри присоединится пятый эксперт – уроженец этого города, прославивший свой регион. Среди экспертов будут прославленные певцы, актеры, артисты, блогеры, спортсмены, шоумены. Именно они как никто знают и любят свои города и готовы выступить в качестве жюри, чтобы выбрать достойную представительницу.Результаты голосования будут сообщаться жюри по видеозвонку, и в прямом эфире девушке-победительнице сообщат радостную новость. Результаты будут опубликованы эксклюзивно на портале Tengrinews.kz.После выбора всех победительниц в каждом городе девушки соберутся вместе для подготовки в финалу конкурса "Мисс Казахстан", который состоится в ноябре 2021 года.