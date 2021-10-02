Звезды выберут самых красивых девушек Казахстана

Региональные туры национального конкурса "Мисс Казахстан" пройдут в онлайн-формате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Титулованных красавиц со всех регионов страны выберет национальное жюри, рассмотрев заявки и проведя онлайн-собеседование с каждой участницей. Впервые у зрителей появится уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц. Если раньше можно было только предполагать, в каких спорах выбирается победительница, то в новом формате впервые болельщики смогут видеть баталии жюри.
Актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, "Мисс Казахстан-2013" и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen будут вершить судьбы финалисток.
В 16 городах Казахстана уже отобраны десять участниц по результатам кастингов. Звездное жюри будет просматривать анкеты участниц, увидят их фото и видеовизитки, а также воочию смогут пообщаться с девушками по ZOOM-конференции.
Известная певица Мадина Садвакасова отметила, что, помимо внешних данных участниц, для ее решения будет важно, как девушки проявят себя во время собеседования.
"Мы будем беседовать с девушками, спрашивать о традициях, истории их городов, насколько они образованы, сколько знают языков. Обязательно должны быть харизма и обаяние. С первого взгляда, конечно, будет трудно хорошо узнать девушку, поэтому проводится несколько этапов. Для кого-то онлайн-формат уже стал привычным из-за пандемии, и трудностей возникнуть не должно. Девушкам даже, возможно, так легче пройти интервью с жюри, так как нет большой публики и чувствуешь себя более уверенно. А вот нам, жюри, будет сложнее, и стоит непростая задача разглядеть и выбрать самую достойную", - поделилась она.
С Мадиной Садвакасовой солидарен и популярный актер Тауекел Мусилим. Он считает, что самое главное в девушке – внутренняя красота.
"Я буду оценивать по тому, насколько богат внутренний мир: насколько девушка образована, умеет красиво излагать свои мысли, интересна как личность, какие у нее увлечения. Многогранность души – важная составляющая для победительницы", - отметил актер.
"Мисс Казахстан-2013" Айдай Исаева сама не понаслышке знает о важности первого собеседования. Она советует всем участницам оставаться самими собой, и тогда все получится.
"Мне очень часто задают вопросы, как же стать "Мисс Казахстан" и какие качества ценятся прежде всего. Конечно же, это огонь в глазах, внутренняя красота, милосердие, доброта, как она относится к людям. Бывает, встречаешь очень красивую девушку, но как только услышишь ее беседы, как она говорит, какие у нее приоритеты в жизни, то уже не хочется с ней продолжать общение. Я всем девушкам желаю удачи, и пусть победит самая достойная", - поделилась Айдай Исаева.
Еще одним из судей выступит известный дизайнер и стилист, основатель казахстанской недели моды Алексей Чжен. Он в первую очередь будет обращать внимание на ум, воспитание, самообразование.
"Кроме того, это конкурс красоты, и девушка должна быть ухоженной, элегантной, в ней должна чувствоваться стать. Эти качества будут крайне важны для представления Казахстана на международных финалах "Мисс Мира-2021" и "Мисс Вселенная-2021", - отметил он.
Отметим, что в каждом городе к основному составу жюри присоединится пятый эксперт – уроженец этого города, прославивший свой регион. Среди экспертов будут прославленные певцы, актеры, артисты, блогеры, спортсмены, шоумены. Именно они как никто знают и любят свои города и готовы выступить в качестве жюри, чтобы выбрать достойную представительницу.
Результаты голосования будут сообщаться жюри по видеозвонку, и в прямом эфире девушке-победительнице сообщат радостную новость. Результаты будут опубликованы эксклюзивно на портале Tengrinews.kz.
После выбора всех победительниц в каждом городе девушки соберутся вместе для подготовки в финалу конкурса "Мисс Казахстан", который состоится в ноябре 2021 года.
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