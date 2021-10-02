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«Чаще общайтесь с народом». Как и за что отчитывают казахстанских министров в парламенте

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 13:16
«Чаще общайтесь с народом». Как и за что отчитывают казахстанских министров в парламенте
Фото: baigenews.kz
Отечественных чиновников принято критиковать — на страницах в социальных сетях, приватных разговорах на кухне или в беседе с таксистами. Но наибольшему давлению наши министры подвергаются на заседаниях парламента перед избранниками народа. Чего только стоит недавнее высказывание спикера мажилиса в адрес нового главы Минэкологии Сериккали Брекешева. Того окрестили «специалистом по тюленям, а не по экологии» и посоветовали яснее отвечать на вопросы мажилисменов.

«Выйдите из окопов»

Регулярной критике от мажилисменов подвергается глава казахстанского Минздрава Алексей Цой. Оно и понятно — пандемия коронавируса вкупе со слабой системой здравоохранения вскрыли множество проблем в стране. Люди столкнулись с нехваткой лекарств, больничных коек и социальной поддержки от государства.

Все это отразилось сразу на двух министрах — Елжане Биртанове и его преемнике Алексее Цое. Последний должен был исправить ошибки экс-главы Минздрава и взять ситуацию с коронавирусом под контроль. Да еще и отчитаться о своей работе перед населением, журналистами и депутатами парламента.

И если от первых двух акторов еще можно как-то скрыться, то от недовольства главы мажилиса Нурлана Нигматулина министру никуда не деться. Так, Алексею Цою посоветовали пообщаться с казахстанцами в больницах, для того чтобы узнать мнение людей о качестве системы здравоохранения.

«Удовлетворенность системой здравоохранения и в развитых странах не превышает 65-70%, даже в Европе. Мы будем стремиться. Все программы, которые сейчас, в том числе в национальных проектах, направлены на повышение качества обслуживания медицинскими работниками и на повышение доступности для населения», — заявил как-то глава Минздрава перед депутатами мажилиса.

«Зачем вам Европа? Оставьте Европу и европейцев. Займитесь своими вопросами. Вам пора вообще из окопов выходить. Пора вам, уважаемый господин министр, что называется, в народ выйти. Хватит общаться с людьми через постановления санитарного врача», — резко отреагировал Нурлан Нигматулин.

Глава мажилиса также посоветовал министру сходить в больницу или поликлинику и пообщаться с сидящими в очереди людьми.

«Я думаю, вы много узнаете о качестве медицинской помощи и достижении этого показателя и много узнаете о своей работе. Пора собраться уже, коммуникации выстроить. Не только в зале СЦК прочитать по бумажке или суфлеру, еще и на половину вопросов, которые журналисты задают, не отвечаете. Сходите, пообщайтесь с людьми», — добавил спикер мажилиса.

Недовольны депутаты и темпами вакцинации в стране. Ведь до конца этого года глава Минздрава пообещал привить почти все взрослое население страны.

Но оптимистичные планы чиновника пока не сбылись. Поэтому отчитываясь в мажилисе Цой заявил, что антитела появляются сразу после первой дозы вакцины, а массовая иммунизация идет в срок. Потому полностью вакцинированным считаются только те, кто получил оба компонента.

Такой ответ возмутил спикера мажилиса:

«Пожалуйста, четко говорите о цифрах, которые есть, хорошо? А то вот эта эквилибристика, она уже всех разбалансировала. Но мы же полностью всех запутали. Давайте не будем людям головы морочить. Две вакцинации, значит две вакцинации надо проходить. Алексей Владимирович, договорились? Что-то сегодня все голоса пропадают у министров», — отметил Нигматулин.

«Кнопку нажать не можете!»

К слову, последнее замечание было сделано мажилисменом в адрес министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбуту Атамкулова. Тот не смог внятно ответить на вопрос о ценах на строительные материалы.

«Не слышно вас. Микрофон нажмите. Микрофон министру Атамкулову включите! Вы как отраслью управляете?! Кнопку нажать не можете!», — вспылил спикер мажилиса.

«Это не проект полета на Марс!»

Впрочем, резкие высказывания мажилисмена звучат и в адрес более продвинутых и мобильных министров. К примеру, Багдата Мусина, возглавляющего министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

На одном из пленарных заседаниях правительства его спросили о том, когда Казахстан будет полностью обеспечен качественным и доступным интернетом.

«Сейчас в стране есть 1 200 населенных пунктов, где нет интернета. Еще 510, где качество интернета низкое. Поэтому в первую очередь мы хотим оснастить эти 500 населенных пунктов качественным доступом в интернет. Сделать это мы планируем до конца 2022 года — 1 200 населенных пунктов оснастим с помощью технологий OneWeb. Но вопрос обеспечения интернетом в сельской местности, где живут меньше 50 человек, еще только обсуждается», — заявил Мусин.

Но таким ответов спикер мажилиса остался недоволен. Так как сроки обеспечения интернетом, по его словам, сдвигались неоднократно.

«Каждый год и министр, который был до вас, сдвигал эти сроки. «Сейчас я министр, а завтра Бог знает, буду я за это отвечать или нет». Вначале обещали, что все будет в 2020 году, сейчас уже 2021 год. Когда закончатся эти обещания? Есть просьба к вам, вы молодой министр, вашу кандидатуру поддержал парламент.

Доведите работу до результата! Стыдно уже, пять раз сдвигали сроки. С 2012 года этот вопрос обсуждаем. Это же не проект полета на Марс. В других государствах поедешь в аулы, везде есть устойчивый широкополосный интернет. У нас ничего нет!», — подчеркнул Нурлан Нигматулин.

«Съездите на село»

«Досталось» в мажилисе еще одному молодому министру — Магзуму Мирзагалиеву. Предшественнику нынешнего главы Минэкологии, которого Нигматулин сравнил с тюленем, посоветовали и вовсе отправиться в село. Дело в том, что депутаты возмутились нормой проекта нового экологического кодекса, по которой сельчанам, имеющим хотя бы одну курицу, придется ее декларировать.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин назвал эту норму «бестолковой и «глупой.

«Конечно, надо понимать, что есть разница во вредном воздействии на окружающую среду от табуна и от одной курицы. И когда эту норму писали, надо было же подумать, разобраться. Наверное, здесь нужен дифференцированный подход. КРС, лошади, птицы. Не так ли?

На самом деле, когда читаешь такие нормы, невольно задумываешься: тот, кто ее писал, был ли он на селе или нет? Наверное, не бывал. Если бы отправить такого специалиста на 2-3 месяца в село, он бы понял разницу между курицей и коровой. Как вы думаете, господин министр?» — сказал Нурлан Нигматулин.

В ответ на справедливую критику экс-министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев выразил готовность поехать на село.

«Готовы? Хорошо! После принятия кодекса вы обязательно съездите на село. Магзум Маратович, вам нужно с коллегами из МСХ разобраться в этом вопросе», — резюмировал парламентарий.

«Меняете свою позицию, словно гонщики «Формулы-1»

В целом, отношение министерств к разработке законопроектов в парламенте достаточно часто называют «поверхностным и бессистемным». Так, к примеру, охарактеризовали документ с поправками в законодательные акты по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности. Его пару лет назад презентовал экс-министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«После того, как парламент примет ваш законопроект в работу, когда депутаты вам аргументированно указывают на необходимость внесения тех или иных поправок, вы что называется, переобуваетесь на ходу и меняете свою позицию, словно гонщики «Формулы-1», которые на ходу меняют шины своих болидов. И только здесь начинаете вносить и глубоко прорабатывать свои же законопроекты.

Вот та скорость, с которой вы меняете свою позицию, как вы сейчас продемонстрировали по основным нормам законопроекта, показывает ваш поверхностный и бессистемный подход при разработке законопроектов. Сегодня мы это еще раз увидели», — заявил Нурлан Нигматулин.

А нынешнему министру экономики Асету Иргалиеву глава мажилиса и вовсе посоветовал получше изучить отечественное законодательство для качественной подготовки законопроектов. Тогда речь шла о законе, связанном с выборами сельских акимов.

«Надо жизнь знать. Надо было посоветоваться при разработке, подготовке. Это важнейшие, принципиальнейшие нормы. Глава государства дает поручения по графе «Против всех» — вносите, чтобы ее вообще не считать, и все спокойно это принимают.

И ЦИК спокойно на это смотрит, и вы как разработчик. То же самое и здесь — ну избрал народ акима, зачем его переназначать сверху? Нужно лучше знать отечественное законодательство», — резюмировал глава нижней палаты парламента.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Пап (Посетители) Сегодня, 13:38
"кнопки" "полёт из окопа на Марс". Театр одного актёра. Я бы тоже заснул.
 
 

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