«Вы все никак не нажретесь»: Конфликт сотрудницы ЦОНа и посетителя попал на видео

Оплата госпошлины переросла в словесный конфликт между работницей ЦОНа и посетителем, передает ИА «NewTimes.kz».Кадры конфликта опубликованы в Instagram-паблике zhaloby_pavlodar. На них сотрудница ЦОНа в грубой форме обслужила посетителя, между ними завязалась словесная перепалкаКак сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан», инцидент на видео произошел в отделе по обслуживанию населения Павлодара.Выяснилось, что клиент обратился за повторным свидетельством о рождении, после оформления услуги оператор спросила у клиента как он будет оплачивать госпошлину - в кассу или через QR.«Клиент изначально был негативно настроен, жаловался на сотрудников РАГС Алматы, который ему выдавал первичный документ. И уже на моменте оплаты швырнул в сотрудника портмоне и ключи со словами на высоких тонах «Вы все все никак не нажретесь», на что сотрудник ответила, что оплату за госпошлину в карман к себе не кладет», — прокомментировали в «Правительстве для граждан».Там отметили, что видео начинается с момента конфликта сторон, где не видно, что изначально клиент сам начинает проявлять агрессию.«Мы приносим извинения клиенту за неподобающее поведение сотрудника, не соответствующее нашей корпоративной культуре», — добавили в пресс-службе.Кроме того, саму сотрудницу охарактеризовали, как ответственного и исполнительного сотрудника.