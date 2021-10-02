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«Вы все никак не нажретесь»: Конфликт сотрудницы ЦОНа и посетителя попал на видео

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 16:23
«Вы все никак не нажретесь»: Конфликт сотрудницы ЦОНа и посетителя попал на видео
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Оплата госпошлины переросла в словесный конфликт между работницей ЦОНа и посетителем, передает ИА «NewTimes.kz».

Кадры конфликта опубликованы в Instagram-паблике zhaloby_pavlodar. На них сотрудница ЦОНа в грубой форме обслужила посетителя, между ними завязалась словесная перепалка

Как сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан», инцидент на видео произошел в отделе по обслуживанию населения Павлодара.

Выяснилось, что клиент обратился за повторным свидетельством о рождении, после оформления услуги оператор спросила у клиента как он будет оплачивать госпошлину - в кассу или через QR.

«Клиент изначально был негативно настроен, жаловался на сотрудников РАГС Алматы, который ему выдавал первичный документ. И уже на моменте оплаты швырнул в сотрудника портмоне и ключи со словами на высоких тонах «Вы все все никак не нажретесь», на что сотрудник ответила, что оплату за госпошлину в карман к себе не кладет», — прокомментировали в «Правительстве для граждан».

Там отметили, что видео начинается с момента конфликта сторон, где не видно, что изначально клиент сам начинает проявлять агрессию.

«Мы приносим извинения клиенту за неподобающее поведение сотрудника, не соответствующее нашей корпоративной культуре», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, саму сотрудницу охарактеризовали, как ответственного и исполнительного сотрудника.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Пап (Посетители) Сегодня, 17:10
ЦОН, насколько я понимаю, являясь госучреждением, которое предоставляет платные услуги налогоплательщикам, экономит на охране и поддержке корпоративной этики? Нисколько не оправдываю хама.
 
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Дамир (Посетители) Сегодня, 16:31
камеры внутри помещения?
 
 

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