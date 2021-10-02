Все барьеры по признанию "Спутника V" в ВОЗ устранены

НУР-СУЛТАН, 2 окт — Sputnik. Все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.



"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — цитирует главу Минздрава РФ РИА Новости.



По словам министра, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус накануне подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет.



Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.



Вакцина "Спутник V" создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах, в том числе в Казахстане.



Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.