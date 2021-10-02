Вице-президента Сбербанка объявили в розыск

В России объявили в федеральный розыск вице-президента Сбербанка бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Поводом для этого стало то, что Ракова скрылась от следствия. 30 сентября она не явилась на допрос и выключила мобильный телефон. В ее доме в Подмосковье оперативники обнаружили следы экстренных сборов - так выяснилось, что подозреваемая скрылась.На днях бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором.Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома у Раковой и на рабочем месте, а также у людей из ее окружения, работавших с ней в министерстве просвещения и затем перешедших в Сбербанк, прошли обыски. Раковой грозит до десяти лет тюрьмы.Марина Ракова - уроженка небольшого алтайского поселка Горняк, дочь сотрудника прокуратуры. Ракова - вундеркинд. Уже в 15 лет она поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана, в 19 лет стала дипломированным специалистом.