Черный или зеленый: ученые выяснили, какой чай лучше действует на сосуды

Российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН провели исследование и выяснили, как черный и зеленый чай подавляют окислительный стресс в аорте после дозы радиации, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Наука и жизнь".
Окислительный стресс - это повышение количества активных форм кислорода, агрессивных молекул-окислителей, которые влияют на самые разные процессы в клетке.
Ранее было показано, что ионизирующая радиация в терапевтических дозах повышает активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ, или ACE), который играет большую роль в регуляции кровяного давления. Но из-за повышенной активности АПФ повышается и количество активных форм кислорода, которые, например, могут значительно повысить риск атеросклероза.
В экспериментах крыс поили чаем разной крепости, а потом облучали радиоактивным излучением, измеряя активность ангиотензинпревращающего фермента и уровень активных форм кислорода в аорте.
Чай снижал и активность АПФ, и уровень молекул-окислителей. При этом черный чай оказался эффективнее зеленого: чтобы полностью подавить окислительный стресс в аорте, черного чая нужно было на порядок меньше, и эффект от него наступал в два раза быстрее.
В будущем исследователи собираются изучить чайные полифенолы по отдельности, чтобы найти среди них самый активный, который лучше всего предотвращает окислительный стресс.
Своими полезными свойствами зеленый и черный чай обязаны растительным полифенолам, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ослабляют различные проявления атеросклероза у животных, и в целом благотворно влияют на ткани и клетки.
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