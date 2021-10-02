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Черный или зеленый: ученые выяснили, какой чай лучше действует на сосуды

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:44
Черный или зеленый: ученые выяснили, какой чай лучше действует на сосуды
Фото из открытых источников
Российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН провели исследование и выяснили, как черный и зеленый чай подавляют окислительный стресс в аорте после дозы радиации, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Наука и жизнь".

Окислительный стресс - это повышение количества активных форм кислорода, агрессивных молекул-окислителей, которые влияют на самые разные процессы в клетке.

Ранее было показано, что ионизирующая радиация в терапевтических дозах повышает активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ, или ACE), который играет большую роль в регуляции кровяного давления. Но из-за повышенной активности АПФ повышается и количество активных форм кислорода, которые, например, могут значительно повысить риск атеросклероза.

В экспериментах крыс поили чаем разной крепости, а потом облучали радиоактивным излучением, измеряя активность ангиотензинпревращающего фермента и уровень активных форм кислорода в аорте.

Чай снижал и активность АПФ, и уровень молекул-окислителей. При этом черный чай оказался эффективнее зеленого: чтобы полностью подавить окислительный стресс в аорте, черного чая нужно было на порядок меньше, и эффект от него наступал в два раза быстрее.

В будущем исследователи собираются изучить чайные полифенолы по отдельности, чтобы найти среди них самый активный, который лучше всего предотвращает окислительный стресс.

Своими полезными свойствами зеленый и черный чай обязаны растительным полифенолам, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ослабляют различные проявления атеросклероза у животных, и в целом благотворно влияют на ткани и клетки.


Источник: Tengrinews.kz
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