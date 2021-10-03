Убийство трех студенток медколледжа шокировало тихий городок

Власти Оренбургской области назначили награду в миллион рублей за любую информацию о преступнике, который зарезал трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на RIA56."Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь", - написал в Instagram губернатор Денис Паслер.Тела трех студенток были обнаружены в Гае утром 30 сентября. Все девушки погибли насильственной смертью. Одна из убитых была несовершеннолетней.По данным следователей, двух девушек нашли убитыми после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. В этот же день стало известно, что убиты Зульфия С. - 19 лет, Адили К. - 18 лет и Айгиз У. - 17 лет. Девушки приехали в Гай из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье.У всех - колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства - кухонный нож - нашли на месте преступления.Из свидетельств родных и знакомых девушек стало ясно, что 29 сентября девушки устроили небольшую вечеринку. Посторонних в квартире не было. Это известно по косвенным свидетельствам. Одна из девочек, около 24 часов переписывалась с родными, а также со своим знакомым. Есть свидетельства, что она вела прямой эфир в час ночи 30 сентября. А в 03.45 пожарные обнаружили всех троих мертвыми. При этом никто из соседей не слышал криков жертв.Следствие возбудило уголовное дело, уже допросили более 100 свидетелей. Силовики также изъяли видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, назначены 14 разных экспертиз этих материалов.