«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Октября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.94 KZT
  • €1 = 493.2 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

СМИ: экс-президент Афганистана Гани бежал в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 08:41
СМИ: экс-президент Афганистана Гани бежал в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании
Фото: eadaily.com
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в августе в ОАЭ через территорию Узбекистана, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet, передает ТАСС со ссылкой на Hasht e Subh Daily.

Источник в окружении лидера сообщил, что 15 августа, незадолго до того как радикальное движение «Талибан» (запрещено в Казахстане) без боя вошло в Кабул, Гани, его помощники и охранники покинули Кабул на нескольких вертолетах, предусмотренных для президента и его окружения в экстренных случаях.

«Среди 54 человек, приземлившихся на четырех вертолетах в городе Термез в Узбекистане [неподалеку от афгано-узбекской границы], 22 были пилотами, вторыми пилотами и техниками ВВС, еще 22 человека были телохранителями президента. И ни у кого из них не было паспортов», ― рассказал источник.

На аэродроме Термеза Гани провел со своим окружением, включая своего советника по нацбезопасности Хамдуллу Мухиба, главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, а также супругу Рулу Гани, в общей сложности 31 час, находясь под охраной более 200 узбекских военнослужащих.

«В понедельник [16 августа] в районе обеда после 31 часа неопределенности в аэропорту Термеза приземлился небольшой белый самолет без государственной или какой-либо коммерческой символики. <...> Сначала они [Гани и его окружение] сели в этот маленький самолет, в котором было в общей сложности 60 мест. Затем мы сели в него один за другим, такие же голодные <...> и со спутанными волосами», ― продолжил собеседник газеты.

«Внутри самолет выглядел обычно, специальных кабин для президента и других официальных лиц не было. Они сели на сиденья возле кабины, вынудив нас переместиться на задние кресла. Никто не разговаривал, и мы не знали, куда полетим. Через несколько минут самолет взлетел, и нам объявили, что мы вылетаем в Объединенные Арабские Эмираты. В самолете впервые за 28 часов мы получили немного воды и еды», ― добавил он.

О самолете и прибытии в ОАЭ

Как уточняет газета со ссылкой на данные сервиса отслеживания самолетов Flightradar, борт казахстанской авиакомпании FlyJet, выполнявший рейс FJK-1255, вылетел из Термеза в Абу-Даби 16 августа в 23:00 по местному времени (21:00 мск) вместе с афганским лидером и его 53 спутниками.

«Через три с половиной часа самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби. Как только двери самолета открылись, к нам подошли несколько арабских мужчин и, поприветствовав Гани и Мухиба, почтительно попросили последовать за собой несколько афганских официальных лиц, в том числе Фазли и Рулу Гани», ― продолжил представитель окружения экс-президента.

«С того момента как Ашраф Гани покинул аэропорт, я не видел ни его, ни других официальных лиц <...>. Во вторник [17 августа] утром нас посетили некоторые чиновники ОАЭ и спросили, куда мы направляемся. Они сказали, что у нас нет возможности жить в этой стране. У нескольких человек, включая пилотов, вторых пилотов и технических работников, обслуживавших вертолеты, не было никаких документов, кроме военных билетов. Их пришлось перевезти в один из лагерей, который был недавно создан американскими войсками для афганских граждан в Абу-Даби. Остальные отправились своей дорогой», ― заключил источник Хашт-э субх.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика