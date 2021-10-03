Таджикского блогера выдворят из России за провокационное фото на фоне храма

Суд в Москве арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и депортацию из России блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву, устроившему провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Газету.Ru".
29 сентября блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах снимок, сделанный в центре Москвы. В кадре мужчина имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
"Трудовой кодекс - не Уголовный, можно и нарушить", - подписал он фото, которое позже удалил.
Снимок разошелся в соцсетях. Публикация вызвала резонанс, пользователи стали жаловаться на оскорбление чувств верующих.
В итоге уже через несколько часов 23-летнего Бобиева и его подругу задержали. На них составили административные протоколы за сопротивление полиции. Блондинкой с резонансной фотосессии оказалась 19-летняя модель Ася Акимова (настоящее имя Анастасия Чистова). На нее также составили еще один протокол за незаконное ношение полицейской формы.
Аккаунт Бобиева в Instagram со 100 тысячами подписчиков заблокировали. Известно, что официального дохода он не имеет, учится в МГУ, а зарабатывал на жизнь пранками, во время которых нападал на людей со спины, устраивал драки в торговых центрах, фудкортах, магазинах и других людных местах.
После задержания в Сети появились записи с извинениями Бобиева. "Я извиняюсь искренне, извиняюсь, я никогда больше так не буду делать. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать", - заявил он. Молодой человек извинился перед "каждым представителем русского народа" за неподобающие фотографии на фоне храма и одетую в полицейский китель девушку.
"Я сожалею, что сфотографировался с девушкой в полицейской форме, никогда больше не буду такого делать. Просто депортируйте меня отсюда, чтобы я больше не приехал", - сказал блогер.
Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что соотечественникам стыдно за поведение Бобиева.
"У таких подонков нет ни национальности, ни религии. Абсолютно ничего приемлемого в его поступке нет. Это аморальное, идиотское поведение и оскорбление не только русских, православных россиян", - сказал представитель диаспоры.
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