10 млн долларов от Казахстана и другие истории о подкупе. Расследование выявило масштабную коррупцию в боксе

Поединок Василия Левита и Евгения Тищенко на Олимпиаде в Рио. Август 2016 года



Казахстан принимал чемпионат мира в Алматы в 2013 году и занял первое место в общем зачете с четырьмя золотыми медалями



Команда во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном провела расследование в Международной федерации любительского бокса (AIBA) и обнаружила, что официальные лица федерации и судьи «брали взятки» на соревнованиях по боксу и Олимпийских играх в Рио. Согласно результатам расследования, Казахстан также «давал» взятки, а казахстанский судья «занимался вымогательством». Кроме того, расследователи считают, что казахстанец Василий Левит пострадал из-за действий судей на Олимпийских играх в Рио.В 150-страничном отчете по итогам расследования говорится, что «AIBA вымогала сотни тысяч долларов у стран и боксеров в обмен на победу в поединках». Команда Макларена считает, что в этом были замешаны президент AIBA с 2006 по 2017 год У Чинг Куо и исполнительные директора Хо Ким и Карим Бузиди.Расследователи заявили, что AIBA «манипулировала» результатами чемпионатов накануне Олимпиады в Рио в 2016 году и результатами поединков на самих Играх.В итоговом отчете команды Маклерана говорится, что весной 2016 года на азиатских отборочных соревнованиях в Китае в преддверии Олимпиады Казахстан и Узбекистан предложили деньги представителям AIBA. В соревнованиях участвовали шесть боксеров мужской сборной Казахстана и столько же из Узбекистана. Все они получили путевки.«КАЗАХСТАНСКИЙ СУДЬЯ ПРОСИЛ ВЗЯТКУ У МОНГОЛИИ»Участники расследования сообщили о попытке вымогательства во время поединка между Отгондалай Доржнямбууги (Монголия) и Софьяном Умиа (Франция) в полуфинале весовой категории до 60 кг на Олимпиаде в Рио в 2016 году.Как утверждает команда Макларена, казахстанский судья Рахимжан Рысбаев «угрожал» представителям монгольской федерации, что, если они «не заплатят» от 100 до 250 тысяч долларов, их боксер «проиграет». Федерация бокса Монголии «отказалась давать взятку».Расследователи пришли к этим выводам, опросив свидетелей и прослушав аудиозаписи. Расшифровка разговора с Рысбаевым также приведена в отчете. В тексте много нецензурных выражений.Свидетель сообщил, что Рысбаев «угрожал выкинуть» монгольских боксеров и сказал, что он «выше Международного олимпийского комитета».«[Монголия] отказалась давать взятку, и в результате, как предупреждал Рысбаев, монгольский боксер проиграл в полуфинале со счетом 3 : 0», — говорится в отчете.ЧТО ГОВОРИТ РЫСБАЕВ?Репортеру Азаттыка удалось дозвониться до Рысбаева и узнать его мнение о расследовании Макларена. Он не согласен с выводами и утверждает, что Монголия сама «предлагала» ему взятку.— Это их выдумки... Они спрашивали у меня, и я сказал им: «Я ни у кого ничего не просил». Я не видел [аудио] и не слышал. Не знаю, мой ли это голос или чей-то еще. Сейчас могут подделать любое голосовое сообщение. На меня вышел монгольский судья и сказал: «Национальная федерация на нас давит, помогите, мы готовы дать 100 тысяч долларов». Я сказал им: «Хорошо, попробую сказать». Затем я передал их просьбу. Но они сказали, что ничем не могут помочь. Тогда я им (представителям Монголии. — Ред.) сказал, что «помощи не будет». Всё, на этом тема была закрыта. Кто я такой, чтобы решать такие вопросы? Я всего лишь судья, — говорит Рысбаев.Ближе к концу Олимпиады в Рио Рысбаев был отстранен от судейства боксерских поединков.«МАНИПУЛЯЦИЯ» С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЕДИНКА ЛЕВИТ — ТИЩЕНКОКоманда Макларена заявляет, что результаты как минимум 11 боев на Олимпийских играх в Рио были сфальсифицированы. Среди них — финал в весовой категории до 91 кг: бой между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом.Тогда Левит был признан проигравшим и получил серебряную медаль. После пять судей были дисквалифицированы из-за поднявшегося недовольства. Но исход встречи не изменили.Расследователи выявили «признаки манипуляции» в этом поединке. Тед Таннер, член комиссии по жеребьевке на Играх в Рио, рассказал команде Макларена, как искажались результаты боев.«Местоположение пяти судей вокруг ринга сыграло очень важную роль при манипуляциях с результатами поединка. Судья на первой позиции оказывал большое влияние на остальных четырех судей. Пятизвездочные (уровень, который присваивают судьям. — Ред.) судьи часто занимали первую позицию», — говорится в отчете.Команда Макларена заявила, что пятизвездочный рефери Майкл Галлахер на Играх в Рио судил 29 боев, в 20 из них занимал первую позицию. «Это показывает, что Галлахер был выбран для того, чтобы повлиять на исход важных поединков».Именно Галлахер сидел на первой позиции во время поединка Левит — Тищенко.В интервью команде Макларена Тед Таннер, член комиссии по жеребьевке на Играх в Рио, сообщил следующее: «Как только на бой Левита и Тищенко поставили этого пятизвездочного судью, я сразу почувствовал, что результаты будут искажены. Я не согласился с тем, как выбрали судей».«КАЗАХСТАН ПРЕДОСТАВИЛ 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»Команда, возглавляемая канадским юристом, заявила, что «страны, принимавшие чемпионаты мира по боксу и другие международные соревнования, а также страны, оказывавшие финансовую поддержку AIBA, получали возможность выиграть множество призовых мест».«На чемпионате мира 2011 года в Баку исполнительный директор AIBA [на тот момент] Хо Ким поручил судьям следующее: "Поддержите тех, кто дал большие деньги и инвестировал в AIBA, если боксер из страны-организатора, а бой будет напряженным, поддержите страну-организатора"».В 2010 году Азербайджан предоставил AIBA 10 миллионов долларов США. Это был первый случай в истории организации, когда она получила деньги от определенной страны. Затем такую же сумму вносил Казахстан. «После этого рефери и судьям было поручено отдавать победу азербайджанским либо казахстанским боксерам», — говорится в докладе.Федерация бокса Казахстана пока не сделала официального заявления по поводу расследования Макларена. В 2010 году эту организацию возглавлял Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Нурсултана Назарбаева и один из богатейших людей в стране. Он ушел с поста в 2019 году.Это первая часть расследования группы Макларена в отношении AIBA. Следующие две части планируется опубликовать в ноябре и марте 2022 года. Проверку в федерации группе Макларена поручило нынешнее руководство AIBA.Из-за подозрений, связанных с результатами турнира по боксу на Олимпийских играх в Рио, бывший тогда президентом федерации Ву Чинг Куо был отстранен от должности в 2017 году.Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA права организации боксерских поединков на Олимпийских играх в Токио. Турнир курировал сам МОК.Группа Макларена ранее проводила исследование допинговой политики России и заявила, что Москва поддерживала применение спортсменами запрещенных препаратов на правительственном уровне. После этого, по решению МОК, россияне участвовали в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году и в Олимпийских играх в Токио в этом году без флага страны и гимна.Кроме того, Макларен расследовал допинговые скандалы в тяжелой и легкой атлетике и также раскрыл применение допинга в этих двух видах спорта.