«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Октября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.94 KZT
  • €1 = 493.2 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Масляков высказался о своем отношении к аналогу КВН, где участвуют Сабуров и Мусагалиев

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Масляков высказался о своем отношении к аналогу КВН, где участвуют Сабуров и Мусагалиев
© youtube/PRO КВН
Бессменный ведущий КВН Александр Масляков в интервью "Комсомольской правде" рассказал о своем отношении к новому шоу телеканала ТНТ "Игра", которое является аналогом КВН и где участвуют многие бывшие кавээнщики, сообщает Tengrinews.kz.

По словам Маслякова, он не видел первый выпуск проекта, но его коллеги говорили ему об этой передаче.

"Как раньше говорили: "Все вокруг колхозное, все вокруг мое". Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете? И это отношение - ну, есть проект, да наплевать, и у нас такой же будет. Это уже другие дела", - сказал телеведущий.

На вопрос, собирается ли он судится и отстаивать авторские права на телеформат, Масляков ответил: "Ну, если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Не знаю, какое решение будет принято. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл".

"Те, кто руководит этим начинанием, вышли из КВН сами и благодаря КВН они стали занимать какие-то там должности во всяких клабах... Им кажется, перешагнули мы Маслякова, и чего мы кого-то будем благодарить, если все вокруг общее? Чай, не Сталин, чего ж ему поклоны бить?" - заявил Масляков, отвечая на вопрос, общался ли он с кем-то из ребят, которые участвуют в новом проекте.

Напомним, премьера шоу "Игра" на ТНТ состоялась 27 сентября. О создании нового проекта, "который должен стать альтернативой КВН", телеканал объявил еще в августе. Тогда стало известно, что в проекте примут участие 85 комиков из 12 команд.

За приз в размере 30 миллионов рублей будут бороться бывшие игроки КВН - Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Варвара Щербакова, Елена Гущина, команда "Астана" и многие другие.

В состав жюри вошли Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров. В вести шоу был приглашен стендап-комик из Усть-Каменогорска Евгений Чебатков.

Опубликованный в YouTube премьерный выпуск "Игры" за несколько дней набрал более 10 миллионов просмотров.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика