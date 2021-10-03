Масляков высказался о своем отношении к аналогу КВН, где участвуют Сабуров и Мусагалиев

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков в интервью "Комсомольской правде" рассказал о своем отношении к новому шоу телеканала ТНТ "Игра", которое является аналогом КВН и где участвуют многие бывшие кавээнщики, сообщает Tengrinews.kz.



По словам Маслякова, он не видел первый выпуск проекта, но его коллеги говорили ему об этой передаче.



"Как раньше говорили: "Все вокруг колхозное, все вокруг мое". Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете? И это отношение - ну, есть проект, да наплевать, и у нас такой же будет. Это уже другие дела", - сказал телеведущий.



На вопрос, собирается ли он судится и отстаивать авторские права на телеформат, Масляков ответил: "Ну, если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Не знаю, какое решение будет принято. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл".



"Те, кто руководит этим начинанием, вышли из КВН сами и благодаря КВН они стали занимать какие-то там должности во всяких клабах... Им кажется, перешагнули мы Маслякова, и чего мы кого-то будем благодарить, если все вокруг общее? Чай, не Сталин, чего ж ему поклоны бить?" - заявил Масляков, отвечая на вопрос, общался ли он с кем-то из ребят, которые участвуют в новом проекте.



Напомним, премьера шоу "Игра" на ТНТ состоялась 27 сентября. О создании нового проекта, "который должен стать альтернативой КВН", телеканал объявил еще в августе. Тогда стало известно, что в проекте примут участие 85 комиков из 12 команд.



За приз в размере 30 миллионов рублей будут бороться бывшие игроки КВН - Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Варвара Щербакова, Елена Гущина, команда "Астана" и многие другие.



В состав жюри вошли Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров. В вести шоу был приглашен стендап-комик из Усть-Каменогорска Евгений Чебатков.



Опубликованный в YouTube премьерный выпуск "Игры" за несколько дней набрал более 10 миллионов просмотров.