Девушка, спрыгнувшая с моста в Нур-Султане, была беременна





Появились подробности ЧП, которое произошло днем в столице. Девушку, спрыгнувшую с моста, спасли полицейские, передает ЭК.На место проишествия незамедлительно прибыли полицийские. Однако остановить ее сотрудникам не удалось.Не медля ни секунды полицейский прыгнул за ней в воду. Доплыв до женщины, страж порядка схватил ее за одежду и направился в сторону берега. В это время напарник сбросил спасательный круг, другой коллега тоже бросился в воду, чтобы помочь.В настоящее время женщина доставлена в больницу.Героический поступок полицейских будет отмечен руководством департамента полиции Нур-Султана,— сообщили в пресс-службе ведомства.Позже стало известно, что девушка была беременна.