Девушка, спрыгнувшая с моста в Нур-Султане, была беременна

Появились подробности ЧП, которое произошло днем в столице. Девушку, спрыгнувшую с моста, спасли полицейские, передает ЭК.
На место проишествия незамедлительно прибыли полицийские. Однако остановить ее сотрудникам не удалось.
Не медля ни секунды полицейский прыгнул за ней в воду. Доплыв до женщины, страж порядка схватил ее за одежду и направился в сторону берега. В это время напарник сбросил спасательный круг, другой коллега тоже бросился в воду, чтобы помочь.
В настоящее время женщина доставлена в больницу.
Героический поступок полицейских будет отмечен руководством департамента полиции Нур-Султана,
— сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже стало известно, что девушка была беременна.
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