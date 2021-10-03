«Министру остается только учить казахский»: эксперт о претензии к новому главе Минэкологии

Новому министру экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешеву, похоже, придется вернуться за парту. Глава ведомства недавно признался, что ему сложно «формулировать мысли» на казахском языке, передает Azattyq Rýhy.



Напомним, Брекешев получил замечание на своем первом пленарном заседании Мажилиса.



Инцидент произошел во время обсуждения поправок в законодательство по сохранению биологического разнообразия и защите морской среды Каспийского моря. Депутат Жанарбек Ашимжанов поинтересовался, за счет каких источников финансирования будут проводиться исследования и имеются ли совместные проекты, программы по изучению флоры и фауны с прикаспийскими государствами. Причем мажилисмен сразу уточнил, что хочет получить ответ на государственном языке.



«Я немного затрудняюсь ответить на государственном языке не из-за того, что я не знаю казахского языка, я просто не могу полностью сформулировать свои мысли. В этой связи хотел бы ответить на русском языке, если вы разрешите», - обратился Сериккали Брекешев.



«Вы приходите к нам в первый раз. Но депутат очень уместно сказал – он задал вопрос на государственном языке и в следующий раз, пожалуйста, отвечайте на вопрос на государственном языке. Вы пришли в Парламент, вопрос был на казахском языке, и Вы должны ответить на казахском языке. Да, вы обучались за рубежом, знаете иностранные языки, но Вы – министр, поэтому Вы должны говорить на казахском языке», - высказал позицию председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.



Новому министру ничего не остается, как сесть за изучение казахского языка. Такое мнение выразила Гульназ Мустагулова, директор языкового центра «Qaz Лингва».



«Если человек на госслужбу идет, то это уже прописано в должностных обязанностях, что он должен владеть госязыком, его должность обязывает знать государственный язык. Он не первый министр и не последний, который будет получать такие замечания. Кстати, он мой бывший коллега – мы с ним работали в Министерстве энергетики в свое время. Его профессиональные качества важны, но и без знания государственного языка никак. Опять же при этом он признался, что не так хорошо владеет казахским языком, чтобы ответить грамотно на этот вопрос.



Признался, но здесь идет возражение – его признание не приняли, попросили дальше продолжить казакша. Поэтому, что я могу сказать – министру остается только учить казахский. А так, как он разговорной речью, как и все казахи, владеет, то ему остается, как и любому человеку, который планирует строить карьеру, учить казахский язык. Ему лишь стоит чуть-чуть поднапрячься и выучить свою отрасль, как будут казакша профессиональные термины. И я уверена, что после этого замечания через 2-3 месяца он уже будет хорошо говорить казакша.



Были у нас примеры, предыдущие министры, которые замечания получали, потом как они уже выступали казакша. Наверное, это хорошо, что он получил такое замечание от представителей Парламента», - отметила известный педагог.