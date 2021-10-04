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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Макароны подорожали в Казахстане

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Макароны подорожали в Казахстане
Иллюстративное фото
Макароны заметно подорожали в Казахстане за год, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

В августе цены на макаронные изделия выросли на 1,3 процента, а по сравнению с прошлым годом - на 11,1 процента. За год больше всего цены увеличились в Атырауской (22 процента), Кызылординской (18,4 процента) и Карагандинской (на 17,5 процента) областях.

Среди различных видов макаронных изделий значительнее всего подорожала лапша - на 12,4 процента, спагетти - 11,5 процента и вермишель - 10,9 процента. К примеру, в сентябре на рынках и в магазинах цена лапши в среднем составляла 782 тенге за килограмм, вермишели - 374 тенге за кило, рожков - 361 тенге за килограмм.

В Зерновом союзе Казахстана связывают рост цен с увеличением стоимости сырья. В этом году отечественные фермеры получили меньше урожая пшеницы. Объемы урожая могли сократиться на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, с января по август 2021 года производство макаронных изделий составило 100,8 тысячи тонн, что на 13,3 процента меньше, чем в прошлом году.

За январь–август текущего года в Казахстане произвели 100,8 тысячи тонн макарон, лапши, кускуса и прочих аналогичных мучных изделий — на ощутимые 13,3 процента меньше, чем годом ранее.

По итогам января–июля 2021 года отечественные компании обеспечили спрос на макаронные изделия на 82,3 процента. На долю импорта пришлось 17,7 процента. В страну завезли 18,9 тысячи тонн макаронных изделий.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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indignant (Посетители) Сегодня, 12:14
У меня кастрюля за 1рубль 45 коп и сковорода за 2-80 Это не только о ценах, но и качестве через 40 лет. Я знаю, что такое стабильность.
 
-1
  • leo529
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:32
У меня сохранились советские подставки под горячие кастрюли.
На них, в заводских условиях, отлита цена - 40 коп.
Выводы делайте сами.
 
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  • GuF
  • Ingul
 Nezhniy (Посетители) Сегодня, 10:20
годовая инфляция все равно будет 4-5%
 
 

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