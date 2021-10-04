Американский радиолокатор установили в Жезказгане

Ранее аналогичное оборудование было установлено в трех других областях Казахстана.
Специалисты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана совместно с представителями американской компании Baron Services Inc завершили монтаж и установку доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ) в Жезказгане, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
«Ранее монтаж трех ДМРЛ был завершен в городе Талдыкоргане Алматинской области, селе Торгай Костанайской области и городе Шалкаре Актюбинской области. Сейчас там завершаются работы по пуску-наладке и вводу в эксплуатацию радиолокаторов», – говорится в сообщении.
Радиолокационная информация в дополнении с данными наземной метеорологической сети даст возможность прогнозировать погоду на разные периоды времени – от 1-3 часов (наукастинг), по данным одного ДМРЛ, и до одних суток, по картам единого радиолокационного поля, корректировать прогнозы, разрабатывать штормовое предупреждения», – отмечают в «Казгидромете».
ДМРЛ предназначен для обнаружения и предоставления в режиме реального времени точной информации о местоположении и характере перемещения зон интенсивных осадков, гроз, града, шквалов, зон турбулентности, высоких скоростей ветра и другого на больших территориях.
«Учитывая резко-континентальный характер климата Казахстана, детализированный прогноз погоды на ближайшие часы является очень востребованным на территории нашей республики, где наблюдаются частые изменения погоды», – говорится в сообщении.
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