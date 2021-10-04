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Американский радиолокатор установили в Жезказгане

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Американский радиолокатор установили в Жезказгане
В 2018-2019 годах «Казгидромет» закупил пять ДМРЛ производства США.
Ранее аналогичное оборудование было установлено в трех других областях Казахстана.

Специалисты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана совместно с представителями американской компании Baron Services Inc завершили монтаж и установку доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ) в Жезказгане, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Ранее монтаж трех ДМРЛ был завершен в городе Талдыкоргане Алматинской области, селе Торгай Костанайской области и городе Шалкаре Актюбинской области. Сейчас там завершаются работы по пуску-наладке и вводу в эксплуатацию радиолокаторов», – говорится в сообщении.

Радиолокационная информация в дополнении с данными наземной метеорологической сети даст возможность прогнозировать погоду на разные периоды времени – от 1-3 часов (наукастинг), по данным одного ДМРЛ, и до одних суток, по картам единого радиолокационного поля, корректировать прогнозы, разрабатывать штормовое предупреждения», – отмечают в «Казгидромете».

ДМРЛ предназначен для обнаружения и предоставления в режиме реального времени точной информации о местоположении и характере перемещения зон интенсивных осадков, гроз, града, шквалов, зон турбулентности, высоких скоростей ветра и другого на больших территориях.

«Учитывая резко-континентальный характер климата Казахстана, детализированный прогноз погоды на ближайшие часы является очень востребованным на территории нашей республики, где наблюдаются частые изменения погоды», – говорится в сообщении.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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