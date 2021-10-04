Красиво жить не запретишь. В том числе казахстанским чиновникам

Итоги первого этапа всеобщего декларирования доходов подведены в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК. Сведения о своих активах и обязательствах предоставили государственные служащие, лица, приравненные к ним, и их супруги.
Как сообщил заместитель председателя комитета Жайдар Инкербаев, «из 497 тыс. лиц, сдавших декларацию, 440 имеют счета в иностранных банках 58 государств. Общая сумма денег составляет 691 млрд тенге. Больше всего их сосредоточено в России (140 физлиц), США (65) и в Швейцарии (38)».
По данным Инкербаева, 494 человека задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Казахстана в 26 странах. Из них 436 – в России, 44 – в ОАЭ, 38 – в Турции. 1030 физлиц задекларировали 1198 транспортных средств в 49 зарубежных странах. Из них 292 – в России, 235 – в Армении, 221 – в Японии, 162 – в Германии.
Понятно, что мало кто с желанием делится информацией о своей собственности за границей. «Часть госслужащих и так предоставляет декларацию, но для того, чтобы не показывать доходы и объекты недвижимости, они регистрируют их на своих родственников, знакомых и т.д.», – отметил Ж. Инкербаев.
Власти собираются поставить заслон таким попыткам, введя к 2025 г. всеобщее декларирование, которым будет охвачено все население страны. «Таким образом, такие схемы, манипуляции будут невозможны», – убежден заместитель председателя Комитета государственных доходов.
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