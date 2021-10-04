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Беларусь, Россия и Казахстан создадут спутниковую группировку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Беларусь, Россия и Казахстан создадут спутниковую группировку
Фото: newatlas.com
Беларусь, Россия и Казахстан создадут общую спутниковую группировку. Об этом стало известно 30 сентября из опубликованного годового отчета «Роскосмоса». В российском космическом агентстве раскрыли основные задачи общей орбитальной системы.

Космические аппараты Беларуси, России и Казахстана станут основой будущей спутниковой системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Евразийского экономического союза. Об этом говорится в годовом отчете российского космического агентства «Роскосмос», опубликованном пресс-службой госкорпорации в четверг.

Орбитальная система ЕАЭС будет состоять из двух российско-белорусских спутников сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских спутников среднего разрешения. «Программу планируется реализовать в течение 5 лет начиная с 2021 года», – говорится в отчете.

В Роскосмосе отмечают, что орбитальная система будет реализована в рамках решения Евразийского Межправсовета от 17 июля 2020 г. №4. Подчеркивается, что основной задачей спутниковой системы станет повышение объема и качества космических услуг дистанционного зондирования за счет использования преимуществ единого экономического пространства ЕАЭС и скоординированного применения орбитальных и наземных ресурсов интегрированной космической группировки стран Союза.

Напомним, создание общей спутниковой системы позволит расширить площадь покрытия наблюдаемой территории и оперативно получать необходимые данные. Также будут модернизированы наземные комплексы приема и обработки информации. Предполагается, что в результате совместной работы группировки к 2030 г. ЕАЭС сможет занять до 5% общего объема мирового рынка ДЗЗ, что составит $245 млн.


Источник: eurasia.expert
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