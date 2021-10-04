Заяц-паркурщик обхитрил беркута и стал звездой в Сети

Невероятный прыжок зайца, который спас его от неминуемой смерти, восхитил пользователей Сети. На видео запечатлено, как беркут охотился на зайца, но что-то пошло не так, передает TengriMIX.На кадрах хищная птица во время охоты заметила мечущегося по полю серого зайца. Когда беркут уже спикировал за своей добычей, ловкий зверек просто перепрыгнул летящего беркута. Этот невероятный рывок спас ему жизнь и оставил хищника ни с чем.Видео было снято в Великобритании и стало очень популярным в Интернете.В комментариях к видео люди восхищаются ловкостью зайца и говорят, что он их вдохновил."Просто невероятно. Никогда раньше не видел ничего подобного. Дайте этому зайцу оценку 100/100 за артистизм, технику и степень сложности. Этот бросок в воздухе напоминает мне сегодняшних рекордсменов: прыгунов и гимнасток""Этот заяц на 50 шагов впереди всех нас""Заяц в прошлой жизни был чемпионом по прыжкам в сторону""Он, кажется, заслуживает нашего уважения""Ай да зайчик, молодец!""Герои могут быть забыты, но легенды никогда не умирают"Пользователи посоветовали вспоминать этого зайца каждый раз, когда ситуация кажется безвыходной.