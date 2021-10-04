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Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции
Ларс Вилкс ФОТО: © TT
Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс (Lars Vilks) и двое охранявших его полицейских погибли в воскресенье, 3 октября, в результате столкновения грузовика с их автомобилем на юге страны. Художнику было 75 лет. Об этом сообщает телеканал CVT.

Инцидент произошёл в южной провинции Крунуберг на магистрали Е4. Автомобиль, в котором находились Вилкс и двое охранявших его полицейских, столкнулся с грузовиком. Правоохранители тоже погибли. Во время аварии обе машины загорелись, водитель грузовика остался жив, но получил серьёзные травмы. Подробностей о том, как случилось ДТП, пока нет.

Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда, рисунок был также напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda в ноябре 2007.

Работа Вилкса спровоцировала волну недовольства мусульман по всему миру. Боевики террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в Казахстане) пообещали $100 тыс. за голову Вилкса. С того времени карикатурист жил под охраной полиции. В июле 2010 окружной суд города Ландскруна приговорил двух человек к двум и трём годам соответственно за попытку поджога дома Вилкса, а в Ирландии в марте арестовали экстремистскую группу, готовившую расправу над карикатуристом.

Также на художника было совершено нападение в Уппсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве. Кроме того, хакеры взломали сайт художника.


Источник: forbes.kz
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